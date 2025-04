Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, „salută” anunțul președintelui american Donald Trump, care a „suspendat” așa-numitele „taxe vamale reciproce”, notează „Il Fatto Quotidiano” (Italia).

„Este un pas important către stabilizarea economiei globale”, a spus Ursula von der Leyen. Pentru ca lanțurile comerciale și de aprovizionare să funcționeze, a adăugat președintele prin intermediul rețelelor de socializare, „sunt esențiale condiții clare și previzibile”. „Tarifele sunt taxe care dăunează doar întreprinderilor și consumatorilor. De aceea, am susținut întotdeauna un acord tarifar de la zero la zero între Uniunea Europeană și Statele Unite.

Uniunea Europeană își menține angajamentul față de negocieri constructive cu Statele Unite, cu scopul de a realiza un comerț fără fricțiuni și reciproc avantajos”, a reiterat președintele Comisiei UE. În același timp, Europa „continuă să se concentreze pe diversificarea parteneriatelor sale comerciale, colaborând cu țări care reprezintă 87% din comerțul mondial și care împărtășesc angajamentul nostru față de schimbul liber și deschis de bunuri, servicii și idei”, a mai afirmat Ursula von der Leyen. În cele din urmă, a reiterat: „Ne intensificăm eforturile pentru a elimina barierele din piața noastră unică. Această criză a clarificat un lucru: în perioade de incertitudine, piața unică este ancora noastră de stabilitate și reziliență”.

Bursele europene sunt în creștere, pregătindu-se pentru o revenire semnificativă, după zile întregi de prăbușiri în urma suspendării taxelor vamale bilaterale decise de președintele american Donald Trump. Bursele privind indicele paneuropean STOXX 50 au crescut cu 7,7%, cele privind FTSE 100 din Londra au crescut cu 5,2%, cele privind DAX din Frankfurt au crescut cu 7,7%, iar cele privind CAC 40 din Paris au crescut cu 7,6%.

„Guvernul are propria strategie de protejare a întreprinderilor, un plan complex care include și intervenții financiare. Este o alegere strategică pentru sistemul nostru de producție, cu intervenții și asupra barierelor tarifare de pe piața internă, o alegere europeană”, a spus ministrul de externe italian, Antonio Tajani, pentru „Il Sole 24 Ore. „Decizia lui Trump – afirmă Tajani – este un semnal pe care vrem să-l interpretăm pozitiv, se speră că amânarea de 90 de zile va favoriza negocierea. Pe de altă parte, Guvernul italian a ales din primul moment o abordare care nu favorizează un război comercial ce ar dăuna cetățenilor și piețelor din America, Europa și din întreaga lume”. „Cu sau fără taxe vamale – continuă Tajani –, angajamentul nostru de a consolida exporturile nu poate fi întrerupt. La New Delhi vom discuta cu siguranță și despre faptul că India și UE explorează posibilitatea de a negocia acordul de liber schimb prin punctarea acestuia «în etape», iar misiunea noastră este dedicată forumurilor de afaceri din domeniile tehnologiei, cercetării și industriei. India poate fi un partener politic și economic din ce în ce mai central în strategiile italiene”. Apoi, va fi Pavilionul Italiei la Expo 2025 din Osaka: „Un milion de vizitatori sunt așteptați la Pavilion, va fi vitrina celor mai bune produse Made in Italy. Ne-am concentrat pe piețele din afara UE, unde Italia trebuie să țintească, în special în Asia, America Latină și Africa; am planificat, de asemenea, o consolidare a instrumentelor de informare și comunicare pentru companii. ICE, SACE și SIMEST vor actualiza modul în care sunt aproape de companii zi de zi pentru a încuraja exporturile: aceasta este solicitarea pe care întregul Guvern o adresează sistemului italian de export”.

