De când au început protestele din țară, Aleksandar Vučić, președintele Serbiei, dă aproape mereu vina pentru tulburările provocate chiar de acțiunile regimului său pe unele țări străine nenumite, despre care afirmă că ar lucra la distrugerea Serbiei.

A făcut același lucru și la ultima sa apariție la Jurnalul RadioTeleviziunii Serbia. Președintele a spus că protestele și tulburările din țară sunt cauzate în cea mai mare parte din exterior și că liderii politici s-ar afla în afara Serbiei, având ca scop răsturnarea ordinii statului, scrie publicația sârbă „Danas”.

Președintele nu a explicat însă – de dragul adevărului, să spunem că nici jurnalista nu l-a întrebat – care sunt acele țări ce ar dori haos în Serbia, până la distrugerea ei din temelii. Și cu ce scop. Și cine sunt adevărații organizatori care, chipurile, îi plătesc pe studenți și pe cetățeni să sfideze regimul în fiecare seară, să treacă prin cordoanele de poliție și să demonstreze că frica a trecut de cealaltă parte?

Deși a promis în repetate rânduri, președintele nu a prezentat date concrete și nici sumele exacte care ar fi ajuns în conturile demonstranților din Serbia.

Susținătorilor săi le-a lăsat posibilitatea să-și imagineze singuri cifrele, dar și inamicii și „distrugătorii” sistemului, în timp ce el se laudă cu relații excelente cu partenerii străini și enumeră ce țări urmează să viziteze.

„Vučić este principalul colaborator al tuturor străinătăților”

Duško Lopandić, fost diplomat și vicepreședinte al „Serbia Centar”, afirmă pentru Danas că, de fapt, Aleksandar Vučić este principalul colaborator și partener al tuturor străinilor, fie din est, fie din vest, „încă din perioada în care i-a promis Angelei Merkel că, spre deosebire de Boris Tadić, va coopera pe problema integrării nordului provinciei Kosovo”. Potrivit propriilor declarații, Vučić este un „produs politic al Angelei Merkel”.

„Mesajul lui Vučić că liderii protestelor se află în străinătate este adresat în primul rând alegătorilor săi și reprezintă aceeași poveste a tuturor dictatorilor – «poporul nu știe ce face, totul e organizat de străini». Ne amintim că, în timpul protestelor «Serbia împotriva violenței», președintele anunța că va numi „o țară străină” care ar fi organizat totul, dar acum a uitat de acea teză a lui despre o așa-zisă revoluție colorată”, mai adaugă Lopandić.

El subliniază că în declarațiile lui Vučić nu există multă logică și nici fapte. „Cel mai puternic argument rămân bastoanele și huliganii, loialiștii pe care îi conduce cu mândrie”. „Iar străinătatea, în mare parte, tace sau îl sprijină (Rusia și China) pe acest micuț Lukașenko balcanic, pentru că acceptă docil și flexibil, livrează sau măcar promite tot ce i se cere, fie pe tema Kosovo, fie a litiului sau a afacerilor unde toți își găsesc interesul și împart profitul”, adaugă Lopandić.

„Le lasă susținătorilor să aleagă singuri dușmanul străin”

Miroslav Parović, liderul Mișcării Populare pentru Libertate, amintește că, de fapt, președintele Serbiei își plătește propriii lobbyști în lume să răspândească poveștile care îi convin, nu cetățenii care protestează.

Conform presei, Guvernul Serbiei a angajat în 2023 în SUA compania de lobby „KARV Communications”, ale cărei servicii anuale costă cel puțin 720.000 de dolari. Și acesta este doar unul dintre contractele cu firmele de lobby semnate în cei 13 ani de guvernare ai lui Vučić.

„El plătește lobbyști care să spună, în străinătate, că protestele din Serbia sunt organizate de servicii străine. Sarcina lor este să le spună centrelor occidentale că rușii se află în spatele protestelor, iar rușilor să le spună că NATO e cea care organizează protestele. În schimb, pe plan intern, acele forțe malefice rămân nenumite, pentru ca cetățenii să își aleagă singuri dușmanul după bunul plac”, explică Parović.

Potrivit liderului Mișcării Populare pentru Libertate, astfel de narative îi sunt necesare lui Vučić pentru a răspândi paranoia, mai ales printre propriii susținători, care încep și ei să înțeleagă că situația din țară nu este bună.

„Cred că jurnaliștii obiectivi ar trebui să profite de orice ocazie pentru a-l întreba pe Vučić cine sunt acele forțe străine care vor să îl răstoarne. La fel, presa internațională ar trebui să-i pună mereu această întrebare. Cred că asta l-ar destabiliza psihic și mai mult, pentru că se află într-o mare presiune”, spune Parović.

„Adevăr cât în povestea cu copertina nereparată – adică deloc”

Filip Tatalović, deputat al Partidului Democrat (DS), afirmă că în declarația lui Vučić despre protestele organizate din exterior există la fel de mult adevăr „cât în povestea cu copertina nereconstruită” – adică deloc. „Unde mintea lui rătăcită încearcă acum să inventeze dușmani, chiar nu vreau să speculez”, spune deputatul DS.

El adaugă că „această declarație a unui om speriat se adresează unui număr tot mai mic de alegători rămași, care trăiesc în universul paralel al Informer-ului, Pink-ului și al celorlalte fabrici de minciuni ale sale. Doar într-un astfel de univers paralel acel om mai este relevant și mai conduce ceva”. „Oricine iese în stradă poate vedea că, împotriva cetățenilor revoltați, el nu mai poate scoate decât o mână de bătăuși și criminali. Și aceia sunt, în mare parte, destul de naivi încât să nu vadă că stăpânului lor i-a sosit sfârșitul”, observă Tatalović.

„Mesaj către alegătorii ezitanți”

Și Rastislav Dinić, deputat al Frontului Verde-Stânga, consideră că mesajul lui Vučić despre „liderii din străinătate” se adresează în primul rând părții ezitante a electoratului progresist, dar și indecișilor, care încep să se alăture cetățenilor revoltați.

„Pentru noi, cei care am crescut în anii ’90, aceste mesaje sunt bine cunoscute și nu e de mirare că Vučić le reia acum, în moment de criză. Încă și mai importantă este declarația despre «războiul civil», prin care încearcă să sperie cetățenii care nu-i mai sunt favorabili. Mesajul e clar: chiar dacă regimul său e rău, corupt și criminal, tot e mai bun decât un posibil război civil”, afirmă Dinić.

El adaugă că probabilitatea ca actualele conflicte să se transforme într-un război civil este practic nulă, la fel ca și „liderii străini ai protestelor”.

„Aceasta este doar o altă minciună prin care autocratul se apără de prăbușirea tot mai evidentă a propriei puteri”, spune deputatul ZLF.

„În realitate, el este cel sub a cărui guvernare avem cea mai mică Serbie în Kosovo și Metohija, chinezi care poluează Bor și Majdanpek, îl avem pe el mergând la Scholz în Saxonia pentru litiu, îl avem pe el îmbrățișându-se cu Clinton și ascultând discursuri de susținere de la Schröder în campanie, pe el plătind gras serviciile de consultanță ale lui Tony Blair și, pentru o bătaie pe umăr, cedând lui Macron cele mai profitabile afaceri – de la metrou până la avioanele Rafale. Aceasta este imaginea patriotismului radical, încununată de contractele secrete cu China, care au dus la moartea a 16 oameni la Novi Sad”, conchide Samofalov în declarația pentru Danas.

