Rezultatul a fost strâns între câștigător, Siniša Karan, un om de încredere al lui Milorad Dodik, și Branko Blanusa, un om practic necunoscut a cărui candidatură a fost susținută de mai multe grupuri de opoziție, scrie „Le Monde” (Franța).

Candidatul lui Milorad Dodik, liderul sârb bosniac căruia i s-a interzis să candideze, a fost declarat câștigător al alegerilor prezidențiale anticipate din Republica Srpska (RS) de duminică, 23 noiembrie.

Siniša Karan a obținut 50,89% din voturi, față de 47,81% pentru principalul său rival, Branko Blanusa, conform rezultatelor publicate seara de Comisia Electorală Centrală, stabilite în urma numărării voturilor de la aproape 93% din secțiile de votare.

„Candidatul nostru, Siniša Karan, a câștigat alegerile de astăzi. Nu există nicio îndoială în această privință”, a declarat domnul Dodik în fața susținătorilor săi adunați la sediul partidului său naționalist din Banja Luka, capitala Republicii Srpska, chiar înainte de publicarea rezultatelor. Milorad Dodik a condus Republica Srpska timp de două decenii înainte de a fi recent demis din funcție de către instanțe în urma unei grave crize politice.

Șase candidați erau în cursă. Siniša Karan, în vârstă de 63 de ani, fost ministru de Interne și om de încredere al lui Milorad Dodik, era considerat favorit în fața lui Branko Blanusa, un profesor universitar de inginerie electrică în vârstă de 56 de ani, a cărui candidatură a fost susținută de mai multe partide de opoziție.

Republica Srpska, împreună cu Federația Croato-Musulmană din Bosnia și Herțegovina, este una dintre cele două entități autonome care alcătuiesc Bosnia postbelică. Președintele numește prim-ministrul și promulgă legi, dar fără o majoritate parlamentară, puterile sale fiind limitate. Noul președinte al acestei entități, care acoperă jumătate din teritoriul Bosniei și are aproximativ 1,2 milioane de alegători, se așteaptă să rămână la putere doar un an, înainte de alegerile generale programate în octombrie 2026.

Acest vot este menit să pună capăt unei perioade de tulburări în Bosnia, care a asistat la duelul dintre Milorad Dodik, un aliat al Kremlinului, și Înaltul Reprezentant internațional Christian Schmidt – însărcinat cu monitorizarea acordului de pace din 1995 – aruncând țara în cea mai gravă criză politică de la sfârșitul războiului. Înaltul Reprezentant deține puteri largi: poate impune sau modifica legi, poate demite oficiali aleși și multe altele. Aceste prerogative au fost denunțate în repetate rânduri de Milorad Dodik, care a lansat numeroase amenințări secesioniste și insulte la adresa lui Christian Schmidt, un fost ministru german care a preluat funcția în 2021.

Drept urmare, Milorad Dodik a fost condamnat în apel în august la un an de închisoare - o pedeapsă transformată ulterior într-o amendă - și i s-a interzis să ocupe orice funcție publică timp de șase ani pentru nerespectarea deciziilor trimisului internațional. După ce a sfidat verdictul, a acceptat în cele din urmă alegerea unui succesor – chiar înainte ca Washingtonul să ridice sancțiunile care îl vizau timp de aproape un deceniu din cauza politicilor sale separatiste.

„Aceste alegeri au fost organizate de musulmanii bosniaci și de Schmidt”, a declarat Milorad Dodik, după ce a votat în orașul său natal, Laktasi. „Au vrut să ne învingă în Republica Srpska, iar acum poporul are șansa să-i învingă”, a adăugat el, adresându-se reporterilor, declarând: „Republica Srpska este pe primul loc”.

În timpul campaniei, Milorad Dodik a susținut că un vot pentru Siniša Karan a fost, de fapt, un vot pentru el și politicile sale, repetând că Bosnia este „o țară imposibilă”, iar RS, „un stat” care trebuie „să aștepte” recunoașterea internațională.

La rândul său, Branko Blanusa a explicat că RS era în primul rând „amenințată” de politicile adversarului său: „A umilit instituțiile RS pentru propriile interese și avere și de aceea se află acum pe lista neagră a poporului”.

Indiferent de rezultatul votului, istoricul și diplomatul Slobodan Soja consideră că nu există „nicio mică diferență ideologică între partidele de guvernământ și opoziție”, pe ambele considerându-le „nepopulare, egoiste și iresponsabile”. Cât despre Milorad Dodik, „acesta a capitulat pentru a asigura ridicarea sancțiunilor”, dar rămâne un jucător politic „inevitabil”, explică Soja, care adaugă: „Aripile i-au fost oarecum tăiate, dar puterea sa rămâne intactă și doar va crește cu timpul”.

