Ziarele portugheze au informat despre ascensiunea „extremei-drepte” italiene, condusă de cineva care era „mândru de rădăcinile sale neofasciste”, notează „Diario de Noticias” (Portugalia), sub semnătura politologului Diogo Noivo.

Se aștepta un al doilea marș asupra Romei. În 2022, chiar înainte de a câștiga alegerile legislative, Giorgia Meloni a adus o mare parte a presei la paroxism. Întoarcerea fascismului era chiar după colț. Mussolini se întorcea în fustă și cu pantofi stiletto pentru a răsturna statul de drept pe plan intern și, imediat după, proiectul european.

Ziarele portugheze au informat despre ascensiunea „extremei-drepte” italiene, condusă de cineva care, au dat asigurări acestea, era mândru de rădăcinile sale neofasciste. Ar fi cel mai de dreapta guvern de la al doilea război mondial încoace. De aceea, avertizau, trebuie să știm că extrema-dreaptă nu se va normaliza prin evoluție naturală; este imperativ să o combatem.

Nici măcar faptul că Meloni a fost prima femeie care a ajuns în vârful puterii executive în Italia, a treia cea mai mare economie a Europei, nu a dobândit simpatia noului feminism. Femeile sunt necesare în politică; au virtuți unice, atâta timp cât nu se numesc Meloni, Ayuso, Thatcher sau Meir.

Utilizarea fără discernământ a cuvântului fascism explică parțial înfrângerea stângii italiene. Într-un articol din „El Mundo”, istoricul Matteo Re a arătat că, ori de câte ori blocul de dreapta se apropie de putere, progresiștii mizează pe frică: promovează pericolul unei reveniri la totalitarism, dar uită să prezinte un program politic eficient și atrăgător.

Berlusconi, Salvini, Meloni și toți candidații prezentați de dreapta italiană au fost răsplătiți cu același oprobriu. Acum, așa cum observă pe bună dreptate Re, reiterarea aceluiași mesaj în contexte diferite îl slăbește. Îi subminează credibilitatea. Ceea ce rămâne este apatia celor care au auzit același avertisment timp de decenii și văd că lupul nu mai vine. Poate că există o lecție de învățat aici.

Revenind la Meloni, mandatul său dezvăluie o putere conservatoare la centru și o convingere europenistă de nezdruncinat. Ea navighează cu abilitate prin agresivitatea capricioasă venită din Statele Unite ale Americii, în propriul său beneficiu, dar și în marele avantaj al Uniunii Europene, care continuă să nu știe cum să-l gestioneze pe Trump. În acest moment, nu ar fi o exagerare să conchidem că Ucraina datorează mai multe mulțumiri Romei decât Bruxelles-ului.

Pe de altă parte, a îndepărtat țara de strategia de expansiune chineză, realizând, spre deosebire de spaniolul Pedro Sánchez, că, oricât de incomod ar fi Washingtonul, Beijingul nu este o alternativă dezirabilă.

Datoria Italiei, o problemă cronică, plătește în prezent dobânzi mai mici decât cele ale Franței lui Emmanuel Macron. Problema nu a dispărut, dar realizarea este demnă de remarcat.

Apoi, stabilitatea. La mijlocul lunii august, guvernul lui Meloni a devenit al patrulea cel mai longeviv guvern din 1946 încoace, întrecut doar de guvernele Berlusconi II (2001-2005), Berlusconi IV (2008-2011) și Craxi I (1983-1986). Poate părea un lucru mărunt, dar în ultima jumătate de secol, Italia a învestit 38 de guverne constituționale, comparativ cu 25 în Portugalia sau 15 în Spania.Cât despre marea frică, nu s-a întâmplat nimic rău. Drepturile, libertățile și garanțiile cetățenilor, precum și separarea puterilor în stat au rămas așa cum erau. Nici mai bine, nici mai rău. Spania, care are cel mai de stânga guvern din anii 1930 încoace, nu poate spune același lucru.

Pentru cei care întrezăreau o reeditare a fascismului, poate cel mai derutant moment a avut loc cu câteva săptămâni în urmă la conferința de la Rimini, principala reuniune anuală a conservatorilor italieni. Meloni și predecesorul ei, Mario Draghi, căruia i s-a opus cu înverșunare, au demonstrat o aliniere exemplară: este nevoie de o competitivitate economică sporită și de o forță militară mai mare în Europa, pentru ca aceasta să nu piară în fața provocărilor venite din partea Statelor Unite, Chinei și Rusiei.

Coincidența diagnosticelor, criticilor și soluțiilor a fost practic absolută. „Mr. Europe” (Draghi), chintesența cosmopolitismului democratic, și presupusa naționalistă reacționară (Meloni) au intonat același cântec. Cine ar fi crezut?

