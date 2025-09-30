Nouă capete de porc, animal considerat impur în islam, au fost descoperite la începutul lunii septembrie în fața unor moschei din capitala Franței și din regiunea pariziană, scrie „Le Monde” (Franța).

Unsprezece persoane au fost arestate în Serbia, suspectate că au participat la mai multe acțiuni de „incitare la ură” în Franța și Germania, în special „aruncând vopsea verde pe Memorialul Holocaustului, pe mai multe sinagogi și pe un restaurant evreiesc” și „plasând capete de porc în apropierea unor lăcașuri de cult musulmane”, au declarat luni, 29 septembrie, poliția și Ministerul de Interne.

Cei unsprezece indivizi ar fi fost instruiți de un alt cetățean sârb, „în prezent fugar”, și „au acționat la instrucțiunile unui serviciu de informații străin”, se arată în comunicatul Ministerului de Interne.

Nouă capete de porc, animal considerat impur de islam, fuseseră descoperite la începutul lunii septembrie în fața unor moschei din capitala Franței și din regiunea pariziană, stârnind reacții de indignare. La sfârșitul lunii aprilie, Memorialul Holocaustului, trei sinagogi și un restaurant fuseseră stropite cu vopsea verde la Paris – trei sârbi sunt inculpați și încarcerați în Franța în cadrul acestei anchete.

Sursa: Rador Radio România