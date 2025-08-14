Aproximativ șaizeci de britanici au manifestat marțea trecută pentru a protesta față de prezența vicepreședintelui american JD Vance, care își petrece vacanța în regiunea Cotswolds din sud-vestul Angliei, notează „La Parisien” (Franța).

Un sejur cam perturbat pentru vicepreședintele american, nu tocmai binevenit pentru toată lumea. Aproximativ șaizeci de persoane s-au adunat marți în orașul Charlbury, din regiunea Cotswolds, pentru a protesta față de prezența sa acolo pentru o vacanță în familie.

Cu pancarte pe care scria „Du-te acasă!”, „Nu ești binevenit” și „Cară-te!”, demonstrația a fost organizată de „Coaliția Stop Trump”, creată în Statele Unite după prima alegere a republicanului. „Oamenii din Cotswolds sunt aici astăzi pentru a-i spune lui JD Vance că nu este binevenit”, a declarat Jake Atkinson de la Coaliția Stop Trump la miting.

Activism contra miliardarilor

Mai devreme în cursul zilei, o dubă neagră cu o imagine a vicepreședintelui, modificată pentru a-l face să pară chel și umflat, a circulat pe străzile șerpuitoare ale orașului. „Am vrut să-i facem aceeași primire pe care i-a făcut-o el lui Zelenski la Casa Albă”, a declarat Lou Johnson, un locuitor în vârstă de 75 de ani din Charlbury.

Acțiunea a fost coordonată de grupul „Toată lumea îl urăște pe Elon”, cu referire la miliardarul proprietar al Tesla. Elon a apărut în titluri, în special când el și Greenpeace s-au opus nunții lui Jeff Bezos la Veneția, în iunie anul trecut. Cu câteva săptămâni mai devreme, în timpul vizitei de stat a lui Trump, grupul instalase și un poster mare cu o fotografie a lui Trump alături de Epstein la o stație de autobuz din Nine Elms, lângă Ambasada SUA la Londra.

Sursa: Rador Radio România