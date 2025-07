Operațiunea de achiziție este impresionantă. O rețea de 1.188 de locații în toată Italia - 41 de hipermarketuri, 315 supermarketuri, 820 de magazine de proximitate și 12 magazine cash & carry cu autoservire - este preluată de o companie italiană.

NewPrinces Group a anunțat că va achiziționa toate magazinele grupului francez Carrefour, într-o tranzacție estimată la 1 miliard de euro. Înseamnă că supermarketurile Carrefour vor deveni italiene și, în termen de trei ani, vor reveni și la vechea marcă „GS” (Generali Supermercati), scrie „Today” (Italia).

Cifrele vorbesc de la sine: fuziunea celor două companii, programată să fie finalizată în al treilea trimestru al anului, va crea al doilea cel mai mare jucător din sectorul alimentar italian în ceea ce privește veniturile și cel mai mare în ceea ce privește ocuparea forței de muncă (13.000 de angajați direcți în Italia, peste 18.000 în întreaga lume și alte 11.000 de persoane implicate în activități auxiliare furnizate de companii externe).

Totuși, această cale nu este deloc ușoară, deoarece sindicatele se tem de pierderea locurilor de muncă. Pe frontul pieței bursiere, însă, ieșirea din Italia a fost sărbătorită la Bursa de Valori din Paris, unde Carrefour, în parte datorită rezultatelor sale trimestriale mai bune decât se aștepta, a câștigat 5,9%, ajungând la 13 euro, în timp ce la Bursa de Valori din Milano, NewPrinces a scăzut, pierzând 9,3%, ajungând la 19,4 euro. Dar să analizăm pas cu pas.

NewPrinces, listată la Bursa de Valori din Milano din octombrie 2019, este compania de familie a antreprenorului Angelo Mastrolia, în vârstă de 61 de ani, din Salerno, cu sediul central în Reggio Emilia. Fondată în 2004 ca parte a Grupului Parmalat, era cunoscută anterior sub numele de Newlat Food. În urma achiziției companiei britanice Princes de la Mitsubishi în primăvara anului 2024, a devenit NewPrinces Group. Cu unități de producție în Italia, Regatul Unit, Germania, Franța, Polonia, Olanda și Mauritius, înainte de a intra în marea distribuție organizată (GDO), opera deja în zece categorii de business alimentare: paste făinoase, leguminoase, alimente, conserve de pește și roșii, băuturi răcoritoare și sucuri de fructe, produse de patiserie, lapte și produse lactate, mâncăruri gata preparate și alimentație specializată. Cea mai recentă achiziție a sa a fost Plasmon, achiziționată de la Kraft Heinz în iulie 2025, o tranzacție de 120 de milioane de euro.

Acum, odată cu achiziția Carrefour, NewPrinces vizează o creștere a cifrei de afaceri de la 750 de milioane de euro în prezent la 6,9 miliarde de euro în acest an, și apoi depășirea a 7 miliarde de euro în 2027. Impactul tranzacției este estimat la 240 de milioane de euro, ținând cont de contribuția financiară a Carrefour pentru a susține proiectul de achiziție. Cu toate acestea, nu este un drum ușor. Cifra de afaceri de 4,2 miliarde de euro din Italia, inclusiv TVA, aproximativ 4% din veniturile gigantului francez, este în scădere din 2022. Profitul operațional curent este, de asemenea, în scădere, la fel ca și fluxul de numerar liber net (fluxul de numerar disponibil companiei), într-un mediu economic pe care Carrefour l-a descris ca fiind „deosebit de dificil și competitiv”.

Acordul de vânzare obligatoriu include, așadar, un plan de revitalizare de 437,5 milioane de euro în investiții: 237,5 milioane de euro reprezintă o contribuție unică din partea Carrefour, în timp ce New Princes va investi 200 de milioane de euro.

Cu resursele din planul de relansare, magazinele vor fi modernizate, iar Carrefour se va pregăti pentru revenirea mărcii GS, care a dispărut în 2010 și a fost înlocuită de marca Carrefour. „Planul nostru este să ne întâlnim imediat cu partenerii și francizele. Vrem să le împărtășim procesul privind schimbarea mărcii. Scopul nostru este să finalizăm schimbarea mărcii în termen de trei ani”, a declarat Angelo Mastrolia. Platforma logistică NewPrinces va fi apoi integrată, cu peste șase sute de combine frigorifice pentru distribuția produselor proaspete, iar canalele de livrare la domiciliu și HoReCa (ospitalitate și restaurante) vor fi consolidate.

Și cum rămâne cu angajații? Carrefour este prezent în Italia din 1993 și are în prezent 18.000 de angajați, atât direct, cât și indirect. Pe plan sindical, există o oarecare îngrijorare cu privire la protejarea locurilor de muncă în toate unitățile de producție Carrefour Italia. Filcams Cgil, Fisascat Cisl și Uiltucs au solicitat imediat o întâlnire cu Ministerul Întreprinderilor și Made in Italy, îndemnând toate părțile interesate să se întâlnească, ținând cont totodată de faptul că firma franceză va continua să gestioneze marca Carrefour sub licență pentru o perioadă de tranziție, ca parte a unui acord între companii.

„Prioritatea va fi revizuirea planului de redresare și protejarea situației locurilor de muncă în toate unitățile de producție Carrefour Italia, în rețeaua de franciză și în contracte. De asemenea, va fi important să se evalueze calitatea planului de redresare”, au declarat cele trei sindicate. Pe 21 iulie, Filcams Cgil, Fisascat Cisl și Uiltucs au declarat stare de conflict de muncă în urma lipsei de răspuns a Carrefour Italia cu privire la perspectivele celor peste 10.000 de angajați direcți și ale celor 14.000 de angajați din rețeaua de franciză. Directorul general al NewPrinces a oferit, apoi, asigurări cu privire la viitorul sediului central al Carrefour Italia din Milano: „Deocamdată, ne gândim să includem și conducerea Carrefour. Puteți sta liniștiți”.

Guvernul Meloni salută tranzacția, care „va consolida brandul Made in Italy”, a declarat ministrul Întreprinderilor și Made in Italy, Adolfo Urso. Fiind informat în prealabil despre achiziție, acesta se va întâlni cu Mastrolia în următoarele zile „pentru a explora în continuare implicațiile industriale și de ocupare a forței de muncă ale tranzacției”. Ulterior, se va întâlni și cu sindicatele. Ministerul a convocat o primă întâlnire pentru miercuri, 30 iulie, pentru „a contura etapele dezvoltării ulterioare a noului plan industrial și metodele de implicare a sindicatelor”.

