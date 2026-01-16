Întâlnirea care a avut loc miercuri, la Casa Albă, între miniștrii de externe de la Copenhaga și Nuuk, vicepreședintele Vance și secretarul de stat Rubio a durat doar 50 de minute: „Intenția de cucerire este clară”, scrie „Avvenire” (Italia).

Primele contingente de soldați părăsesc deja Europa.

Cumpărată, invadată, controlată? Cât costă Groenlanda? 700 de miliarde de dolari, plus sau minus un miliard. O cifră, echivalentă cu jumătate din bugetul Pentagonului, în baza căreia își fac oferta emisarii lui Donald Trump. O ofertă inacceptabilă, potrivit ministrului de externe Vivian Motzfeldt („Nu vrem ca Statele Unite să ne controleze, vrem să colaborăm cu prietenii și aliații noștri americani, dar trebuie să fie o cooperare respectuoasă care să nu depășească liniile noastre roșii”), cu conștientizarea faptului că, odată spulberată această variantă, se deschide posibilitatea, deloc îndepărtată, a unui Anschluss, a unei anexări efective. Nu lipsesc precedentele, fie ele cele evidente, fie cele ascunse (Crimeea în 2014, Transnistria, Abhazia și Osetia de Sud, toate conduse de Rusia).

Fermitatea groenlandeză este evidentă, premierul Jens Frederik Nielsen declarând fără menajamente că țara sa „nu vrea să fie deținută sau guvernată de Statele Unite”.

Poziția americană este diametral opusă. „Groenlanda este vitală pentru Domul de Aur pe care îl construim. Dacă nu o facem noi, o vor face Rusia sau China, iar asta nu se va întâmpla!” Decizia despotică a lui Donald Trump a făcut ca scurta întâlnire de miercuri (cincizeci de minute) care a avut loc în clădirea Eisenhower din Washington dintre vicepreședintele J.D. Vance și secretarul de stat Marco Rubio cu ministrul danez de externe Lars Løkke Rasmussen și omologul său groenlandez să fie complet superfluă.

„Speram să scad temperatura”, a spus Rasmussen, „dar până acum nu am reușit să convingem Statele Unite să își schimbe poziția. Este clar că președintele are această dorință de a cuceri Groenlanda și am spus clar, fără echivoc, că acest lucru nu este în interesul nostru. Orice idee care nu respectă integritatea teritorială a Danemarcei și dreptul la autodeterminare al poporului groenlandez este total inacceptabilă”. Un dialog al surzilor. Pentru Donald, Groenlanda este piesa esențială pentru a pune în funcțiune eficient scutul antirachetă - Scutul Golden Dome - pe care Trump l-a promis americanilor, capabil să protejeze Statele Unite de amenințările cu rachete. Gândurile sale se întorc la 1983, la infamul „Scut Spațial”, acele promisiuni din „Războiul Stelelor” ale lui Ronald Reagan, care au contribuit decisiv la prăbușirea Uniunii Sovietice, care la acea vreme nu mai deținea resursele și capitalul necesare pentru a se opune unui proiect de o complexitate egală.

Astăzi, însă, Donald Trump se grăbește. Programul Golden Dome este în mâinile generalului Michael Guetlein, ofițer superior în Forțele Spațiale ale SUA, căruia administrația Trump i-a garantat un buget inițial de 25 de miliarde de dolari, cu un cost final estimat la aproximativ 175 de miliarde de dolari. În program vor fi implicați contractori majori precum Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX și Boeing vor fi implicați. Obiectivul lui Trump este ca o versiune inițială a scutului să fie operațională până în 2028, în al treilea mandat al său.

„Groenlanda aparține poporului său și este în NATO”, declamă Ursula von der Leyen, urmată de o moțiune de condamnare din partea Parlamentului European: „Este important ca groenlandezii să știe că le respectăm dorințele și interesele și că se pot baza pe noi”. Între timp, Danemarca și Groenlanda încearcă să respingă cererile americane impetuoase anunțând că au început să își mărească prezența militară pe insulă, în strânsă cooperare cu aliații lor și ca parte a angajamentului acestora de a consolida apărarea arctică. Într-un comunicat, Ministerul danez al Apărării promite „o prezență militară sporită în Groenlanda și zonele înconjurătoare, cu desfășurarea de aeronave, nave și soldați, inclusiv de la aliații NATO”. Suedia, Norvegia, Germania și Franța au decis să trimită soldați pe insulă (joi dimineață a apărut știrea că primele trupe de la Paris au debarcat deja). „O misiune de explorare”, spun ei. Va fi suficient? Ar fi suficient? Cu siguranță, nu.

Sursa: Rador Radio România