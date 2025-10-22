Parlamentul European a aprobat marți o revizuire a normelor aplicabile partidelor politice europene și fundațiilor care le susțin, pentru a îmbunătăți transparența finanțării acestora în fața interferențelor străine, printre altele.

„La Libre Belgique” (Belgia) relatează că, cu 446 de voturi pentru, 162 împotrivă (și 35 de abțineri), aleșii au susținut acordul preliminar încheiat în vară cu statele membre, care vor mai trebui să valideze formal textul.

Partidele europene sunt o coaliție de partide politice naționale sub un singură steag (Partidul Popular European, Partidul Socialiștilor Europeni, Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa, Partidul Verde European, Conservatorii și Reformiștii Europeni etc.).

Pe viitor, acestea vor trebui să colecteze toate datele de identificare referitoare la donațiile de peste 3.000 de euro, în timp ce un registru online comun, gestionat de o autoritate ad-hoc, va publica datele în timp real.

Membrii asociați (adică partidele politice din țări din afara UE) vor continua să participe la organizații umbrelă paneuropene, dar cu drepturi de vot limitate și fără a plăti cotizații. Scopul este de a se găsi un echilibru între dialogul necesar cu partidele din afara UE și îngrijorările privind securitatea legate de interferențele străine.

Formațiunile care solicită recunoaștere oficială și finanțare de la UE vor trebui să confirme că partenerii lor din afara UE aderă la valorile fundamentale ale Uniunii (articolul 2 din Tratatul UE). Noile prevederi includ, de asemenea, norme interne care promovează echilibrul de gen și politici de combatere a hărțuirii”. Activitățile din afara UE vor fi mai bine reglementate, „punând capăt anilor de ambiguitate juridică”, menținând în același timp interdicția finanțării directe sau indirecte a partidelor și candidaților naționali de către organizațiile umbrelă europene.

Proporția din bugetele lor care poate fi finanțată de UE este armonizată la 95%. Partidele și fundațiile vor avea, de asemenea, dreptul de a genera venituri prin taxe de înscriere la conferințe și prin vânzarea de publicații. Cu toate acestea, aceste surse de venit sunt plafonate la 3% pentru partide și 5% pentru fundații, pentru a combina diversificarea veniturilor și supravegherea.

Majoritatea prevederilor ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie anul viitor.

Sursa: Rador Radio România