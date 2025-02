Într-un interviu acordat televiziunii britanice ITV, președintele ucrainean lansează un avertisment omologului american cu privire la planul său de pace. Acela că „un conflict înghețat va duce la mai multe agresiuni”, notează „Diário de notícias”.

Volodimir Zelenski a avertizat duminică, într-un interviu acordat televiziunii britanice ITV, că planul de pace pentru Ucraina al omologului său american, Donald Trump, trebuie să garanteze că Rusia nu-i va ataca din nou țara.

„Un conflict înghețat va duce la mai multe agresiuni. Cine va câștiga premiile și va intra în istorie drept învingător? Nimeni. Va fi o înfrângere absolută pentru toată lumea, atât pentru noi, ceea ce este important, cât și pentru Trump”, a avertizat președintele ucrainean, adăugând că liderul SUA „nu trebuie doar să pună capăt războiului”.

„Trump trebuie să acționeze pentru ca Putin să nu aibă nicio șansă să poarte din nou un război împotriva noastră. Acesta este cel mai important lucru și toată lumea trebuie să recunoască asta”, adaugă acesta, fără a ezita să spună că, dacă va fi așa, „ar fi o victorie”.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, pune condiții pentru a negocia cu Rusia.

În acest interviu, Zelenski nu a exclus disponibilitatea de a începe negocieri cu Rusia pentru a ajunge la încheierea războiului, care a început pe 24 februarie 2022, dar pentru aceasta pune condiții. „Dacă aș fi sigur că SUA și Uniunea Europeană nu ne vor abandona și că ne vor sprijini și ne vor oferi garanții de securitate, voi fi pregătit pentru orice format de negocieri”, a dat asigurări acesta, prezentând o certitudine: „Este imposibil să mă apropii de Putin prin jumătăți de pași”. În fond, a subliniat acesta, președintele rus „nu dorește să pună capăt războiului”.

„Avem nevoie de garanții de securitate, de înțelegeri pentru ca Putin, sau cineva care va veni după el, să aibă răspunsul cuvenit dacă vrea să ucidă ucraineni sau să să pună stăpânire pe pământurile noastre”, a declarat acesta.

Referitor la refuzul lui Putin de a discuta cu Zelenski deoarece crede că nu are legitimitate, întrucât și-a prelungit mandatul de președinte dincolo de limita mandatului său, liderul a precizat că acest lucru nu are niciun sens. „Pentru a organiza alegeri ar trebui să suspendăm legea marțială și, dacă am face-o, am pierde armata... În principiu, rușii ar fi mulțumiți de asta. Dar capacitatea noastră militară și moralul s-ar pierde”, a susținut acesta, reafirmând imposibilitatea organizării de alegeri în Ucraina câtă vreme durează războiul.

Sursa: Rador Radio România