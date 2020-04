Germania a preluat mai mulți pacienți cu COVID-19 din Italia și Franța.

Primarul Constanței, Decebal Făgădau, a declarat că discută în acest sens cu Primăria din Duesseldorf pentru ca pacienți români cu COVID-19 să fie tratați în Germania.

"Am trimis câteo scrisoare în zonele din Germania unde avem deschise canale de comunicare. Am intrat în contact cu Primăria din Duesseldorf, cu domnul primar Thomas Geisel, printr-un cetățean german, domnul Udo Stern, un excelent ambasador al Constanței. Am trimis o scrisoare și către Ministerul Apărării din Germania, deoarece știu că utilizează niște aeronave specializate pentru partea aceasta medicală. Am ținut cont de faptul că noi avem în apropiere Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu și cea mai mare bază NATO din România", a declarat primarul municipiului Constanța pentru Mediafax.

Ministrul sănătății Nelu Tătaru a fost destul de reticent atunci când a fost întrebat de declarația primarului Făgădău: "Avem discuții cu fiecare ministru al sănătății (din UE), dar vedeți ce se întâmplă în Europa. Nu știu în ce măsură se poate discuta (despre transferul pacienților - n.). Un pacient bolnav rămâne în acea țară, am închis niște granițe, sunt niște mișcări ale persoanelor valide îngrădite...Avem nevoie de multe lucruri din exterior, dar și alte țări au nevoie".