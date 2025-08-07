„UE se alătură SUA în privința Chinei”, a remarcat un analist. „Cred cu siguranță că chinezii vor percepe situația în acest fel – ar fi fraieri să nu o facă.”

De la încheierea „celui mai mare acord comercial din istorie” luna trecută, UE și SUA s-au confruntat în mod repetat cu privire la ceea ce s-a convenit de fapt - dar în ceea ce privește securitatea economică, cele două părți par ferm aliniate, având în vizor China.

În ciuda faptului că au oferit relatări contradictorii despre acord, ambele părți s-au angajat în mod explicit să „îmbunătățească reziliența lanțului de aprovizionare”, să „abordeze politicile non-piață” și să „coopereze” în ceea ce privește verificarea investițiilor și controlul exporturilor.

Toate acestea par o referință voalată la reducerea dependenței de China pentru produsele strategice și protejarea industriilor occidentale de concurența chineză din ce în ce mai acerbă.

Securitatea economică a fost, de asemenea, „una dintre chestiunile mai simple” în discuțiile recente UE-SUA, a declarat un oficial de rang înalt al Comisiei Europene.

„Toate instrumentele și instrumentele de securitate economică pe care le avem contribuie la o conversație bună”, a spus oficialul, adăugând că sunt planificate discuții suplimentare.

Utilizarea unui limbaj aproape identic sugerează că UE - angajată oficial să „reducă riscurile, dar nu să se decupleze” de China - se apropie de poziția mai dură a Americii, spun analiștii.



„Cred că este doar ultimul semn că UE se alătură SUA în privința Chinei”, a declarat Varg Folkman, analist la European Policy Centre, un think-tank cu sediul la Bruxelles. „Cred cu siguranță că va fi perceput așa de către chinezi - ar fi fraieri să nu o facă.”

Beijingul, care a condamnat acordurile comerciale anterioare ale SUA cu Regatul Unit și Vietnam, a reacționat puțin mai blând la acordul UE-SUA.

„Ne opunem ferm oricărei părți de a încheia un acord în detrimentul intereselor Chinei”, a declarat purtătorul de cuvânt al afacerilor externe al Chinei, Guo Jiakun, lunea trecută - la o zi după anunțul acordului UE-SUA.



Puține detalii

În ciuda angajamentelor ample, Bruxellesul a oferit puțină claritate cu privire la modul în care UE și SUA intenționează să abordeze împreună „supracapacitățile” Beijingului sau controlul său asupra aprovizionării mondiale cu minerale critice, esențiale pentru mașini, smartphone-uri și alte tehnologii avansate.

„Mi se pare că nu toate informațiile despre acordul UE-SUA au fost publicate – mai ales când vine vorba de partea de securitate economică”, a declarat Alicia García Herrero, cercetător senior la grupul de experți Bruegel. „Ne lipsește o mare parte a acestei imagini.”



Un înalt oficial al Comisiei a declarat că o viitoare declarație comună UE-SUA privind acordul – care este „gata în proporție de 90-95%” – nu va oferi detalii specifice privind cooperarea în domeniul securității economice, ci va conține în schimb „un limbaj destul de general” pe care Bruxelles-ul îl va „dezvolta pe parcurs”.

García Herrero a spus că exprimarea vagă este probabil intenționată, deoarece China nu este doar a doua cea mai mare economie din lume, ci și al doilea cel mai mare partener comercial al UE.

Japonia, care a încheiat un acord similar cu Washingtonul luna trecută, s-a abținut, de asemenea, să detalieze modul în care intenționează să coopereze cu SUA în ceea ce privește politica sa față de China, a remarcat ea.



„Japonezii nu și-au pus pe hârtie dezacordurile și ce vor face, pentru că este prea riscant”, a spus García Herrero. „Pentru Europa, ar ridica și întrebări: «Încercuim China?» Deci nu are rost.”

Discuție (comercială) cu o slăbiciune

Acordul vine și pe fondul înrăutățirii relațiilor dintre UE și China, mult timp tensionate de preocupările legate de drepturile omului și de statutul Taiwanului. Introducerea de către Beijing a unor controale ample la exportul de minerale critice la începutul acestui an - care a venit ca răspuns la impunerea de către Trump a unei taxe generale de 145% asupra Beijingului - a zdruncinat factorii de decizie din UE și a forțat oprirea temporară a producției în Europa.

Legăturile tot mai mari ale Chinei cu Rusia au exacerbat tensiunile, pe măsură ce liderii europeni se luptă să mențină sprijinul pentru Ucraina pe fondul atacurilor rusești tot mai mari și al scăderii sprijinului SUA.

Cu toate acestea, Trump, care l-a lăudat pe președintele rus Vladimir Putin și a promis că va pune capăt războiului din Ucraina „în termen de 24 de ore”, și-a schimbat recent tonul - amenințând cu „tarife secundare” asupra Indiei și Chinei pentru achiziționarea de petrol rusesc.

Unii analiști sugerează că Bruxelles-ul ar fi putut obține această schimbare ca o concesie în timpul negocierilor comerciale.

„În ceea ce privește securitatea economică a Europei, SUA, în opinia mea, au fost dispuse să ofere ceva: pun presiune pe India și China pentru a rupe legăturile cu Rusia”, a declarat García Herrero.



„SUA vor să încercuiască China și să o scoată din lanțurile de aprovizionare. Europa spune: «Bine, sunt de acord» - dar vor ca SUA să fie mai dure cu Rusia.”

„O bază fragilă”

Totuși, alții se întreabă dacă acordul UE-SUA oferă o bază solidă pentru cooperarea economică sau politică.

„Având în vedere fragilitatea generală a acordului”, angajamentul de a stimula cooperarea în domeniul securității economice „pare a fi o bază fragilă pentru o cooperare transatlantică serioasă”, a declarat Nils Redeker, director adjunct la Centrul Jacques Delors.



Redeker a susținut că politica UE față de China a fost slăbită de „diviziuni interne” care au împiedicat grav și negocierile blocului cu Washingtonul.



El a subliniat diviziunile puternice dintre capitalele UE cu privire la decizia Comisiei de anul trecut de a impune tarife pentru vehiculele electrice chinezești. Taxele au fost susținute puternic de Franța, dar s-a opus vehement Germania, al cărei sector auto orientat spre export este puternic legat de piața chineză.

„O lecție cheie din acordul cu SUA este că UE încă nu și-a găsit poziția strategică într-un peisaj comercial în rapidă schimbare”, a spus Redeker. „Și, deocamdată, același lucru este valabil și pentru abordarea sa față de China.”

