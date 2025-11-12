De la lansarea sa din august, racheta de croazieră Flamingo proiectată de Ucraina a fost utilizată de nouă ori de Kiev. Ar putea fi, în cele din urmă, mai utilă decât Tomahawk?, se întreabă „Le Parisien” (Franța).

Ce s-ar fi întâmplat dacă Ucraina nu ar fi avut nevoie de rachetele americane Tomahawk? O investigație realizată de „The Independent” împreună cu Fire Point, producătorul rachetelor Flamingo, subliniază că noua armă, dezvăluită în august, oferă pur și simplu performanțe mai bune decât omoloaga sa americană.

Pe hârtie, Flamingo depășește Tomahawk în ce privește raza de acțiune și greutatea focoasei: 3.000 km față de 1.500 km și 1.100 kg față de 500 kg. Ca să nu mai vorbim de o viteză maximă superioară de 950 km/h.

Performanța sa a fost testată la scară completă de către armata ucraineană de nouă ori în timpul unor „operațiuni reale”. Acest lucru este suficient pentru a o face „cea mai puternică” rachetă fabricată vreodată de Ucraina, potrivit lui Volodimir Zelenski.

În plus, Flamingo, cu un cost unitar de 500.000 de dolari, este pur și simplu mai ieftin de produs decât Tomahawk, estimat la mai puțin de 2 milioane de dolari. Propulsat de o rachetă sovietică și un motor turboreactor, motorul rachetei a fost asamblat folosind componente recuperate din deșeuri de fier vechi.

Pentru a dezvolta această armă lungă de 6 metri, Ucraina a ignorat în mare măsură reglementările NATO. „Când cineva îți îndreaptă o armă spre tâmplă, nu te gândești la standarde, ci doar: trebuie să funcționeze. Nu ne-a interesat respectarea standardelor NATO. Singurul lucru care conta era eficacitatea armelor noastre pe teren, nu birocrația. Asta ne-a permis să proiectăm o armă remarcabil de eficientă”, a explicat directorul tehnic de la Fire Point, Ina Tereh.

Dar, mai presus de toate, cel mai mare avantaj al rachetei Flamingo este că este controlată 100% de forțele ucrainene, fără nicio influență americană. „Kievul poate trage cu racheta Flamingo spre orice țintă. Nu este limitată de ceea ce aliații Ucrainei spun că poate – sau nu poate – face atunci când luptă împotriva forțelor de invazie rusești”, relatează „The Independent”.

Însă, așa cum se întreba „Kyiv Independent” la sfârșitul lunii octombrie, „este Flamingo prea frumos ca să fie adevărat?”. Experții spun că ar fi nevoie de între 10 și 20 de ani pentru a dezvolta o rachetă de croazieră atât de eficientă. Fire Point, o agenție de casting pentru filme înainte de război, practic necunoscută înainte de această vară, a avut nevoie de doar doi ani.

Așadar, cum poate concura cu Tomahawk-ul încercat și testat, deja folosit de aproape 2.000 de ori în luptă? Deși dezvoltarea impresionantă a Flamingo a fost validată prin teste în prima linie, adevărata sa utilitate va depinde de capacitatea Fire Point de a-l produce în masă. Producătorul susține că produce în prezent 50 de unități pe lună, cu ambiția de a ajunge la peste 200 până la sfârșitul anului 2025.

Sursa: Rador Radio România