Marți seară, când președintele Trump tocmai sosea în Marea Britanie, niște protestatari au lansat o imagine virtuală, menită să evidențieze relațiile sale cu Epstein, iar pentru miercuri a fost plănuit un marș de protest, scrie „The New York Times”.

Deranjați de vizita președintelui Trumo din această săptămână, o serie de militanți britanici au protestat proiectând pe zidurile Castelului Windsor o fotografie a sa alături de Jeffrey Epstein și desfășurând o replică pe pânză a imaginii, pe care au întins-o pe gazonul castelului.

Președintele și Prima Doamnă, Melania Trump, au sosit la Londra marți seara. Ei urmează ca ziua de miercuri să și-o petreacă la Castelul Windsor, unde vor fi găzduiți de Regele Charles III și Regina Camilla. Joi, Trump se va întâlni și cu premierul Keir Starmer la Chequers, reședința de la țară a acestuia.

Poliția a intervenit pentru a îndepărta rapid aceste mesaje politice și a operat o serie de arestări legate de incident. Reprezentanți ai inițiatorilor protestului au declarat că obiectivul a fost atins, ei dorind doar să-l deranjeze pe președinte, amintindu-i de prietenia sa de pe vremuri cu traficantul de sex dovedit.

Tabloul a fost creat de gruparea Everyone Hates Elon (Toată lumea îl urăște pe Elon), cea care s-a aflat și în spatele unor proteste din Marea Britanie împotriva lui Elon Musk, miliardarul din lumea tehnologiei.

Vizita lui Trump din această săptămână în Marea Britanie, unde el este în general antipatizat, a dus și la apariția unei emisiuni speciale de televiziune pe Channel 4 – o televiziune publică – ea fiind menită să verifice niște afirmații controversate pe care el le-a făcut în calitate de președinte, iar o demonstrație de stradă e programată miercuri, la Londra.

Prima sa vizită, datând din 2019, a stârnit mari proteste, ilustrând un sentiment similar – el nu e binevenit în Marea Britanie.

În ultimele luni, Trump a căutat să se sustragă atenției publicului legat de relațiile sale cu Epstein, care a fost arestat sub acuzația de trafic de carne vie în 2019, după care a murit în închisoare. Recent, o serie de congresmeni au prezentat documente care ilustrează relațiile finanțistului cu Trump, în timp ce acesta a calificat cazul Epstein drept o „mistificare”.

Pânza desfășurată de cei de la Everyone Hates Musk era cam de 20/20 metri și a fost plătită de aproximativ 2000 de donatori, după cum a declarat o purtătoare de cuvânt.

Dar se pare că imaginea lui Trump alături de Epstein, apărută pe zidul Castelului Windsor, ar fi fost proiectată de o altă organizație, Led By Donkeys (Conduși de măgari), care a mai apelat la asemenea mijloace și în trecut. Imaginile au fost postate și în contul organizației de pe Instagram.

Miercuri, în prima zi a vizitei lui Trump, protestatarii urmau să se adune la Londra și să pornească în marș spre Piața Parlamentului.

Miercuri seara, postul Channel 4 urma ca, timp de mai multe ore, să deruleze ceea ce, în opinia acestuia, ar fi fost neadevărurile, informațiile false și mistificările etalate de Trump începând din luna ianuarie, toate fiind punctate prin verificări.

„Sperăm să le reamintim telespectatorilor cât de distorsionată și cât de periculoasă devine lumea atunci când cel mai puternic om de pe Pământ acordă prea puțină atenție adevărului”, a subliniat într-o declarație Ian Katz, șeful departametului de resort de la Channel 4.

Sursa: Rador Radio România