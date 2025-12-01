Era așteptat la Miami pentru negocieri cu americanii, pentru a contrabalansa negocierile lui Steve Witkoff, care urmează să se întâlnească cu Vladimir Putin la Moscova, își începe relatarea „La Stampa” (Italia).

În schimb, Andrii Iermak a demisionat sub umbra anchetei privind mita de 100 de milioane de dolari dată Energatom, agenția ucraineană pentru energie nucleară. Volodimir Zelenski rămâne singur pentru a înfrunta cea mai neagră oră a președinției sale și din cei patru ani de război.

Moscova și Washingtonul sunt pregătite să profite de un Zelenski slăbit. Vladimir Putin caută un acord de pace care să-i ofere mai mult sau mai puțin tot ce și-a dorit prin „operațiunea specială” de trei zile și nu a reușit în peste 1.300 de zile de război. Donald Trump caută un acord de pace cu orice preț, deoarece ucrainenii vor plăti pentru asta, crezând că războiul din Ucraina este o distragere a atenției de la interesele americane. Acest lucru îi va face pe europeni să se întrebe dacă și apărarea Europei este o distragere a atenției. Și acesta este unul dintre motivele care îi determină pe europeni să facă tot posibilul pentru a se asigura că Kievul nu este abandonat de SUA. Zelenski are nevoie de europeni. Europenii au nevoie de un Zelenski puternic. Astăzi, președintele ucrainean este mai puțin puternic.

Din cauza scandalului, doi miniștri - Herman Halușcenko, Justiție și Svitlana Grinciuk, Energie - fuseseră deja demiși fără ceremonie chiar de către Zelenski. În prezent, nu există dovezi concrete ale implicării lui Iermak. Nu contează. Președintele trebuie să fie curățat de orice urmă de îndoială. După ce Autoritatea Independentă Anticorupție ucraineană (NABU) a percheziționat casa lui Iermak, atotputernicul, dar și loialul șef de cabinet a demisionat, însoțit de un laconic: „anchetatorii sunt la mine acasă și nu au găsit niciun obstacol”. A fost acest lucru intenționat sau a fost presat de prietenul său, președintele? Nu contează. Rezultatul este același: Zelenski își pierde mâna dreaptă în momentul în care are cea mai mare nevoie de el pentru a aborda nefericita convergență de intenții dintre Moscova și Washington, fără să știe pe cât ajutor european se poate baza.

În urmă cu doar câteva zile, Iermak a fost principalul interlocutor al lui Marco Rubio la discuțiile de la Geneva, transformând cu succes cele 28 de puncte ale planului american, de origine mixtă rusă, în cele 19 puncte acceptabile pentru Kiev, readucând astfel Ucraina și, împreună cu europenii, în joc într-o negociere părtinitoare în favoarea Moscovei. Negocierile vor continua fără el, care va fi înlocuit de o echipă competentă: Rusten Umerov, consilier pentru securitate națională, și Andrii Khnatov, șeful Statului Major Interarme, au plecat imediat, cu destinația SUA. Zelenski nu face din asta o chestiune de relații personale. Chiar și în diplomație, ucrainenii sunt profesioniști, nu improvizatori.

Dar singurătatea lui Zelenski este singurătatea cuiva lăsat singur pe punte, în timp ce furtuna perfectă lovește nava. El a spus că va reporni funcția prezidențială. Poate că era oricum necesar. Dacă puterea îi epuizează atât pe cei care o au, cât și pe cei care nu o au, imaginați-vă cât de mult o fac patru ani de război. Și, potrivit multora, nu doar opoziția ucraineană - da, există o opoziție politică la Kiev, un tip care a fost stins la Moscova - Andrii Iermak avea mult prea multă putere. Chiar dacă schimbarea se dovedește benefică pentru Ucraina și pentru Zelenski, timpul se scurge. Între timp, președintele își pierde partenerul liniștitor, a cărui prezență fizică masivă îi punea într-o simbioză perfectă.

Negocieri trilaterale imperfecte sunt în desfășurare între Statele Unite, Rusia și Ucraina. Pentru Trump, dialogul cu Putin este o prioritate; pentru Putin, dialogul cu Trump servește la marginalizarea lui Zelenski. Primindu-l cu brațele deschise pe „echilibratul” Viktor Orban, președintele rus tocmai a reînviat ideea unui summit bilateral ruso-american la Budapesta. Zelenski s-a confruntat întotdeauna cu o luptă dificilă pentru a intra în joc. Cu atât mai mult după ce l-a pierdut pe Andrii Iermak.

Sursa: Rador Radio România