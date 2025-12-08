Aceste fenomene meteorologice care aduc temperaturi scăzute sunt folosite de soldații ruși ca scut pentru a se infiltra și obligă Ucraina să reducă drastic utilizarea dronelor aeriene, scrie „La Razon” (Spania).

Ceața densă și ploile abundente permit trupelor ruse să intensifice presiunea în estul și sudul Ucrainei, în timp ce Moscova ignoră complet eforturile diplomatice pentru pace. „Vremea este o problemă. Dronele zboară mai puțin, iar rușii profită de superioritatea lor numerică”, a recunoscut vineri Viktor Tregubov, purtătorul de cuvânt al Forțelor Întrunite de Apărare ale Ucrainei.

Tregubov a recunoscut că forțele rusești au făcut recent progrese în orașul Voceansk, un oraș de frontieră asediat de un an și jumătate. Odată cu transformarea orașului în ruine de bombardamentele masive, apărătorii ucraineni au din ce în ce mai puține locuri unde să se retragă.

În același timp, tot mai mulți soldați ruși - atacând pe jos, în grupuri foarte mici sau chiar individual - reușesc să se infiltreze și să se acumuleze treptat, folosind ceața și ploaia drept scut împotriva dronelor în timp ce traversează cei 7-10 kilometri ai așa-numitei „zone mortale” care separă armatele.

Dronele aeriene au devenit coloana vertebrală a apărării Ucrainei în fața lipsei de artilerie și armament convențional. Echipate cu camere și explozibili, acestea îndeplinesc funcții de recunoaștere și atac, acționând ca ochii și arma principală a armatei ucrainene. În multe sectoare ale frontului, acestea înlocuiesc deja infanteria tradițională, operată de personal aflat la kilometri distanță.

Totuși, ceața și ploaia care au afectat zona în ultima lună au impus o reducere drastică a utilizării lor. „Încă le putem folosi pe vremea asta, dar trebuie aruncate după o singură zi de ploaie”, a explicat soldatul ucrainean Anatoli pentru „La Razon” din regiunea Harkiv. ”Nu ne permitem, nu avem atât de multe drone”, a subliniat el.

Apărătorii au fost nevoiți să recurgă la metode alternative pentru a localiza inamicul, cum ar fi interceptarea comunicațiilor radio. În multe cazuri, rușii continuă să fie uciși. Încercările de a folosi vehicule blindate în apropierea orașului Kupiansk și în regiunea Dnipro au eșuat, de asemenea. Chiar și așa, vremea rea ​​face dificilă ținerea inamicului la distanță.

La Pokrovsk (regiunea Donețk), unde luptele continuă în ciuda afirmațiilor Rusiei că a cucerit complet zona, trupele Moscovei profită și ele de vizibilitatea redusă. „Această vreme le permite să se apropie cât mai mult de pozițiile noastre și să-și consolideze forțele”, a explicat purtătorul de cuvânt al armatei ucrainene, Serhi Bratciuk, pentru postul de televiziune de stat Suspilne. „Eliminarea tuturor necesită o investiție semnificativă de resurse și eforturi”, a adăugat el.

„Inamicul încearcă să profite de vizibilitatea tot mai proastă pentru a concentra trupele, a se adăposti în clădiri și a pregăti condițiile pentru un nou asalt”, a declarat recent Corpul 7 al Armatei Ucrainene, responsabil cu apărarea orașului. Deși ceața le oferă o oarecare protecție ucrainenilor împotriva dronelor rusești, ea complică reaprovizionarea unităților izolate, care se bazează acum pe drone pentru a primi muniție și provizii.

Pentru a-i ține pe ruși pe loc, se folosesc câmpuri minate și sârmă ghimpată. Totuși, atunci când reușesc să concentreze un număr mare de soldați într-o singură poziție, devine din ce în ce mai dificil să-i disloce, explică soldații, deoarece Ucraina trebuie să-și raționalizeze infanteria și resursele limitate cât mai mult posibil.

În aceste condiții, drone mai grele sunt folosite pentru a distruge pozițiile inamice, dar armata ucraineană are nevoie urgentă de mai multă artilerie și arme convenționale care nu depind de vreme. Deși Ucraina produce în prezent mai multe obuziere autopropulsate Bogdana decât orice țară europeană, ea rămâne dependentă de aliații săi pentru proiectile și echipamente.

În ciuda tuturor acestor lucruri, apărătorii au reușit să oprească înaintarea rusească, care în noiembrie a ajuns la 505 km² de teritoriu ucrainean fără a provoca prăbușirea frontului. La Kupiansk, forțele ucrainene au continuat să vâneze soldații ruși care se infiltraseră în zonă și se izolaseră de unitățile lor principale.

„Au acționat nechibzuit și și-au supraestimat forțele”, a declarat Tregubov, care a confirmat că dronele ucrainene continuă să elimine personalul militar rus din nordul orașului.

Pe lângă presiunea asupra frontului, Rusia continuă să atace infrastructura vitală. Vinerea aceasta, 90% din populația regiunii Cernihiv (nord) a rămas fără electricitate în urma ultimului bombardament, deși sunt în curs de desfășurare reparații pentru a scurta întreruperile care continuă în toată țara.

Ucraina răspunde atacând teritoriul rusesc și teritoriul ocupat. Un bombardier Su-24 a fost lovit de drone în Crimeea, o rafinărie de petrol din Sizran, un port din Krasnodar și un zgârie-nori din Cecenia, la doar 800 de metri de reședința lui Ramzan Kadîrov, liderul instalat de Kremlin.

Potrivit ministrului Apărării, Denis Șmihal, 21 de țări s-au angajat să investească peste 4 miliarde de dolari pentru a cumpăra armament american din Ucraina în cadrul inițiativei PURL, care permite achiziționarea de muniție pentru sistemele Patriot și alte sisteme de apărare aeriană împotriva atacurilor aproape zilnice cu rachete rusești.

Sursa: Rador Radio România