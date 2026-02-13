Deputații laburiști se așteaptă la un dezastru electoral care va precipita conflicte interne, scrie „El Pais” (Spania) sub semnătura lui Rafa de Miguel.

Keir Starmer a sosit la sesiunea de întrebări adresată prim-ministrului de miercuri din Parlament cu ghearele ascuțite. El le-a amintit conservatorilor de greșelile lui Boris Johnson; liberal-democraților de complicitatea lor la măsurile de austeritate impuse de guvernul lui David Cameron; și Partidului Național Scoțian (SNP) de scandalurile de corupție din cadrul conducerii anterioare. Bine antrenați, parlamentarii laburiști l-au aclamat și l-au aplaudat pe liderul lor. Obiectivul imediat era limitarea consecințelor scandalului Mandelson-Epstein, care aproape a dus la spulberarea scurtului mandat al prim-ministrului britanic.

Societatea Fabian a adoptat inițial ca emblemă un lup în blană de oaie. Intelectualii britanici de stânga au contribuit la promovarea, la sfârșitul secolului al XIX-lea, a unei mișcări care susținea utilizarea inteligentă și pașnică a sindicalismului și a administrației locale pentru a realiza progres social, spre deosebire de revoluție sau haos. Generalul roman Quintus Fabius Maximus, după care a fost numită societatea, a așteptat cu răbdare o întrerupere a apărării generalului cartaginez Hannibal pentru a lansa un atac reușit (așa-numitele „tactici fabiene”). „Când va veni momentul, lovește puternic, precum Fabius, sau așteptarea va fi fost în zadar”, se putea citi în pamfletul inaugural al fabienilor, care în 1900 au contribuit la fondarea Partidului Laburist în Regatul Unit.

În 2019, pentru prima dată în istorie, un membru al Comitetului Executiv al societății a devenit liderul celui mai mare partid de stânga din Marea Britanie. Numele său este Starmer. Prim-ministrul a înăbușit luni cu abilitate o rebeliune internă care viza înlăturarea sa, în doar câteva ore.

„Nu voi fugi niciodată de mandatul care mi-a fost dat de a schimba această țară. Nu voi întoarce niciodată spatele oamenilor pentru care mi-a fost încredințat să lupt, nu voi întoarce niciodată spatele țării pe care o iubesc”, a proclamat sfidător Starmer a doua zi, când a devenit clar că, pentru moment, reușise să potolească furia laburiștilor față de scandalul Epstein și numirea lui Mandelson ca ambasador în SUA, în ciuda faptului că el știa de legăturile lui cu pedofilul.

Însă instinctul de supraviețuire al prim-ministrului nu este nicidecum o garanție că va putea respira ușurat în lunile următoare. Starmer, un om care a intrat târziu în politică și a fost mereu un lup singuratic, s-a lăudat chiar că nu există un așa-numit „starmerism”, spre deosebire de „blairism” (referindu-se la Tony Blair) sau „corbynism” (referindu-se la Jeremy Corbyn). Abordarea sa este una pragmatică, care a beneficiat electoral de oboseala colectivă după 14 ani de guverne conservatoare.

Prim-ministrul nu a reușit să se mențină pe linia de plutire dusa de propriul său curent, ci mai degrabă profitând de slăbiciunea forțelor adverse. Majoritatea parlamentarilor laburiști sunt conștienți de faptul că popularitatea lui Starmer este la cel mai scăzut nivel. Potrivit celui mai recent sondaj YouGov, 63% dintre britanici consideră că este destul de probabil sau foarte probabil ca acesta să își părăsească funcția înainte de sfârșitul anului 2026.

Starmer a reușit să dejoace tentativa de lovitură de stat internă din această săptămână, deoarece principalii săi rivali nu sunt încă în măsură să lanseze o provocare în toată regula, iar grupul parlamentar nu este dispus să facă pasul decisiv. Aplauzele aduse luni prim-ministrului, când acesta și-a exprimat remușcările în fața parlamentarilor săi, au fost mai degrabă un armistițiu decât un leac pentru rana deschisă.

Fosta ministră Angela Rayner, iubită de sindicate și de aripa stângă a Partidului Laburist, nu și-a rezolvat încă problemele legate de evaziunea fiscală care au forțat-o să părăsească guvernul. Secretarul Sănătății, Wes Streeting, un comunicator carismatic și excelent, are propriile explicații de oferit pentru relația sa strânsă cu Peter Mandelson, politicianul căzut în dizgrație și fost ministru ale cărui legături strânse cu Jeffrey Epstein au stat la baza actualei crize instituționale din Marea Britanie. Iar Andy Burnham, popularul primar al orașului Manchester, a fost practic marginalizat de când Starmer a uneltit pentru a-i împiedica revenirea în Parlament, o condiție prealabilă pentru a concura pentru conducerea partidului.

Din punct de vedere istoric, cea mai bună poziție pentru a succeda prim-ministrului a fost cea de cancelar sau ministru de Externe. Acesta a fost cazul laburistului Gordon Brown, care l-a forțat pe Tony Blair să plece, și al conservatorului Boris Johnson, care a înlăturat-o pe Theresa May.

„Aplauzele parlamentarilor au fost orchestrate, la fel ca și lanțul de susțineri simultane pentru Starmer din partea miniștrilor săi”, a declarat pentru BBC Diane Abbot, o veterană a Partidului Laburist și o rivală fermă a actualului prim-ministru. Abbot, a cărei perspicacitate politică provine din decenii de luptă, a adăugat: „Nu cred că [Starmer] va rezista dincolo de alegerile din mai. Acestea vor fi catastrofale, iar ideea generală este să-i permitem să rămână la conducere până atunci, astfel încât să își poată asuma întreaga responsabilitate”.

Alegerile municipale vor avea loc pe 7 mai în mare parte a Angliei, iar alegerile regionale în Țara Galilor și Scoția. Sondajele prevăd un dezastru al Partidului Laburist și ascensiunea de neoprit a partidului de extrema dreaptă Reform UK, al lui Nigel Farage. Acesta a fost principalul motiv pentru care Anas Sarwar, liderul Partidului Laburist Scoțian, s-a grăbit să ceară luni demisia lui Starmer, o inițiativă care nu a găsit niciun sprijin: acesta încerca să-și salveze poziția în fața înfrângerii așteptate de naționaliștii din SNP.

Dacă Starmer încearcă să supraviețuiască dezastrului din mai, cel mai probabil va trebui să le facă niște concesii rivalilor săi și să deschidă calea pentru un posibil înlocuitor. „Nu aș fi surprins dacă prețul de plătit ar fi numirea lui Rayner secretar de externe sau a lui Streeting cancelar. Ar putea ajunge să fie singura modalitate prin care Starmer să supraviețuiască pe termen scurt și i-ar poziționa pe oricare dintre ei pentru a-i contesta ulterior conducerea folosind modelul tradițional”, spune Andrew Adonis, politician laburist, scriitor, fost ministru sub Tony Blair și actual membru al Camerei Comunelor.

Decizia prim-ministrului britanic de a-i demite pe Morgan McSweeney, șeful său de cabinet, și pe Tim Allan, directorul său de comunicare, ca răspuns la protestele parlamentarilor privind scandalul Mandelson-Epstein, pare la prima vedere să demonstreze hotărârea nemiloasă a lui Starmer de a stăvili problema în fașă. Însă McSweeney a fost aliatul loial care s-a dovedit crucial pentru victoria alegerilor din 2014 și care, de atunci încolo, a modelat strategia politică a prim-ministrului. Allan era un veteran al guvernului Tony Blair, cu care prim-ministrul spera să reînvie succesul comunicării din acea epocă. Ambii au fost figuri cheie în Downing Street.

Demiterea sa poate fi văzută și ca un semn al slăbiciunii extreme a lui Starmer. Patru șefi de cabinet și cinci directori de comunicare în mai puțin de doi ani. Slăbiciunea starmerismului și începutul sfârșitului pentru lupul în blană de oaie.

