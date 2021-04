Reprezentanți ai instituțiilor europene, ai autorităților române și ai mediului de afaceri au dezbătut astăzi propunerea de regulament privind o adeverință electronică verde pentru a facilita libera circulație în UE.

Comisarul european pentru transporturi, Adina Vălean:

- certificatul verde digital nu e un pașaport, nu e o condiție prealabilă pentru libera circulație

- un document standard, interoperabil, atestat de toate statele membre va funcționa ca un facilitator pentru călătorii, dar e nediscriminatoriu, orice cetățean care-l deține ar trebui să fie scutit de restricții precum carantina sau testarea

- certificatele vor conține doar informații esențiale, care nu vor fi păstrate de nicio țară alta decât cea emitentă

- poate fi stocat electronic sau pe hârtie

- un test antigen făcut acasă nu va putea fi folosit pentru certificat, el trebuie garantat ca acuratețe de un stat membru, dacă PE va decide includerea lui, mă tem că nu va putea funcționa în practică

- discutăm în prezent pentru a avea proceduri cât mai simple

- CE dorește încheierea cât mai rapidă a procedurilor, pentru a putea folosi certificatul în acest sezon estival

Marian Jean Marinescu (PPE/PNL):

- votul privind conținutul certificatului va avea loc săptămâna viitoare în plenul Parlamentului European

- propunerea Comisiei vine să faciliteze libera circulație, afectată de pandemie, dar din motive bine întemeiate, chiar dacă uneori măsurile au fost greu de acceptat

- e un document care sper că va facilita libera circulație și pentru turism, și pentru cei care se duc să muncească

- statele membre vor putea în continuare restricții, într-un stat cu mari probleme e greu de gestionat situația

- Consiliul a propus o valabilitate de un an, mai sunt și alte propuneri ale Consiliului care ar putea fi acceptate de PE

- cred că vom avea în PE amendamente diferite de cele ale Consiliului și că vom avea un trilog, dar va dura puțin

Rovana Plumb (S&D/PSD):

- PE își asumă responsabilitatea de co-legislator, abordând complex tot ce e legat de modul de aplicare al acestui certificat

- principala problemă din punctul de vedere al S&D: acest document să nu discrimineze și să fie asigurată maximă a datelor personală

- nu e un document de călătorie sau unul medical, ci un facilitator de călătorie

- își poate dovedi aplicabilitatea, dacă e aplicat unitar în toate statele membre UE

- în cadrul unei comisii a PE s-au făcut propuneri privind conținutul certificatului: fie vaccinare, fie un test PCR negativ cu 72 de ore înainte de călătorie, fie un test rapid cu 24 de ore înainte (nu făcut acasă, ci de o autoritate competentă), fie o atestare a faptului că ai anticorpi pe o perioadă de șase luni după boală

- să se facă o armonizare la nivel european și să nu fie o precondiție privind călătoriile de către companiile de transport

Vlad Gheorgie (Renew/USR PLUS):

- industria HORECA nu mai poate rezista, de peste un an ei sunt loviți puternic

- dacă avem această unealtă, putem rezolva sau diminua această problemă

- e nevoie de comunicare oficială fermă în legătură cu acest subiect, inclusiv pentru a contracare fake news

- principala teamă e legată de datele personale, care ar putea intra în posesia unor terți: nimic mai fals, nu vor fi datele în plus față de cele care se folosesc astăzi de operatori privați, nici măcar un alt stat membru nu va intra în posesia acestor date

- nu se vor stoca date pe acest certificat privind călătoriile

- trebuie să fie o unealtă care să poată fi desfășurată rapid și ușor, am solicitat să poată fi folosite fonduri europene, atât de operatori de stat, cât și privați

Paul Ene, secretar de stat, Ministerul economiei, antreprenorialului și turismului:

- noi avem deja o bază de date cu cei vaccinați, suntem pregătiți să o share-uim

- certificatul verde poate fi un boost important și pentru campania de vaccinare

- economia și turismul din România nu vor mai putea rezista la încă o vară precum cea din 2020, sperăm ca PE să voteze cât mai rapid

- dacă va întârzia, probabil vom începe discuții bilaterale cu alte state

Anca Apahidean, manager Europa de Est, International Air Transport Association:

- ne dorim să fie implementat și folosit cât mai repede

- vedem ca pe o cale clară de ieșire din această criză

- așteptăm ca statele membre să o aplice unitar, să deschidă granițele, pentru că altfel nu vom avea o vară normală

- IATA are o soluție la nivel global - IATA Travel Pass

Alin Burcea, vicepreședinte, Asociația Națională a Agențiilor de Turism:

- din păcate, agențiile de turism nu prea am avut sprijin de la nivel european, mesajele de la Bruxelles a fost să dăm banii înapoi la turiști

- folosirea termenului de pașaport a creat greutăți, ne-a fost greu să explicăm că e vorba doar de un certificat

- drama agențiilor de turism e că nu au niciun fel de predictibilitate, nu există decizii foarte clare și pe un termen mai lung, când o țară intră pe lista galbenă e un șoc pentru noi, chiar dacă ne-am învățat

- eu nu văd 1 iunie pentru implementare, cred că mai durează trei luni, ceea ce un lucru foarte grav

- e bine să se introducă și testele antigen, nu doar testele PCR, s-ar crea concurență și s-ar mai reduce costurile

- ne dorim ca acest certificat să vină cu reguli foarte clare pe care să le respecte toate statele membre, altfel va crea confuzii

Anita Panait, director executiv HORA:

- susținem inițiativa, reticența din partea oamenilor vine din lipsa unei comunicări mai proactive

- amalgamul de informații a fost un haos, spațiul le-a fost invadat de multe informații false

Q&A:

Certificatul va duce și la o coordonare a măsurilor între statele membre?

Adina Vălean:

- armonizarea măsurilor între statele membre va facilita fluxul călătoriilor

- până acum am avut măsuri diferite, inclusiv în sectorul transporturilor

- deciziile sanitare sunt luate de statele membre, noi am reușit să le convingem să accepte criterii unice pentru lista zonelor de risc

- certificatul nu va reuși să unifice măsurile, dar va da un semnal pentru ca măsurile restrictive să fie abandonate încetul cu încetul

Ce se întâmplă cu drepturilor celor care refuză acest certificat?

Marian Jean Marinescu:

- acest certificat respectă drepturile tuturor: și ale celor care vor să se vaccineze și ale celor care nu doresc

- cei care nu se vaccinează trebuie să respecte regulile statului în care călătoresc

Cum va arăta certificatul după votul PE?

Rovana Plumb:

- trebuie să existe o coordonare clară între statele membre, dacă unul va cădea, vor cădea toate

- regulamentul privind certificatul se va aplica ca o directivă, el nu exclude aplicarea de restricții într-un stat membru, în funcție de situația epidemiologică

- nu e o precondiție pentru călătorie, cei care nu se vaccinează nu au restricții la călătorie, dar statele vor cere teste

- mă aștept să fie un singur model, aplicabil la nivelul tuturor statelor membre

Tinerii nu au nevoie de vaccin. Cum se va proceda în cazul lor?

Adina Vălean:

- nu avem ceva stabilit acum, trebuie să așteptăm recomandările Centrului european pentru controlul bolilor

Cine va verifica adeverința, cum se va operaționaliza?

Anita Panait:

- noi nu ne dorim ca transportatorii aerieni să primească o sarcină în plus, ei nu au pot gestiona acest control

- dacă vom sta la coadă la check-in să poate fi verificat certificatul, se vor aglomera aeroporturilor, de aceea dorim o soluție digitală

Cât timp va fi aplicat regulamentul?

Marian Jean Marinescu:

- Consiliul UE a propus să fie aplicat timp de un an. Având în vedere evoluția pandemiei și a mijloacelor de combatere a ei, cred că e o propunere care poate fi acceptată. Cu trei luni înainte de termen se face o evaluare pentru a se prelungi sau nu.

- eu cred că va fi folosit mai mult de un an

- va dura până va fi acceptat de toate statele membre, altele îl vor folosi de la începutul implementării lui

Adina Vălean:

- e greu de spus cât va dura, nu avem încă suficiente date științifice privind vaccinarea

Vlad Gheorghe:

- minimum un an, eu cred că doi

De când va putea fi implementat?

Adina Vălean:

- noi sperăm că va putea fi folosit pentru sezonul estival

- sperăm ca în vară să crească sectorul turismului

Dacă nu va fi implementat rapid, va merge România pe acorduri bilaterale?

Paul Ene:

- am fi dorit ca lucrurile să se miște mult mai repede

- am avut contacte cu mai multe state, e posibil ca acestea să se extindă, știți de cel cu Grecia, din afara UE există contacte cu Israel, deoarece avem un număr mare de turiști israelieni care vizitează România an de an

Cum trebuie să fie comunicarea?

Alin Burcea:

- nu sunt optimist, la nivelul premierului există o confuzie privind acest certificat, comunicarea trebuie să se facă de la nivel guvernamental

- faptul că 27 țări au 27 de reguli ne încurcă, atât timp nu se vor unifica nu sunt extrem de optimist că acest certificat va rezolva esența

- e important ca adeverințele să nu poată fi falsificate