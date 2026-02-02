Într-un interviu acordat Euronews, fostul președinte al Consiliului European a depâns atitudinea lui Mark Rutte față de Donald Trump, relatează „La Libre Belgique” (Belgia).

În cadrul programului matinal „Europe Today” al Euronews, fostul președinte al Consiliului European a vorbit vineri despre șeful NATO, Mark Rutte, și despre relația sa cu Donald Trump.

În ultimele săptămâni, olandezul aflat în fruntea Alianței Atlantice a fost criticat pentru lingușirea excesivă a președintelui american, pe care îl poreclise anterior „daddy”.

Invitat să vorbească despre Groenlanda în fața Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului European în urmă cu câteva zile, secretarul general al NATO l-a apărat pe Donald Trump.

„Îmi pierd încrederea”

„Vreau să fiu clar: Mark Rutte mă dezamăgește și îmi pierd încrederea”, s-a plâns Charles Michel.

„Nu mă aștept ca el să fie un agent american. Mă aștept ca Mark să lucreze pentru unitate în cadrul NATO”, a adăugat politicianul liberal.

Potrivit fostului prim-ministru al țării noastre, „diplomația lingușitoare” a lui Mark Rutte „nu va funcționa” și riscă să ducă la un „eșec total”.

„Ne confruntăm cu intimidări și amenințări. Ceea ce se întâmplă cu Groenlanda este inacceptabil și mă aștept ca Mark Rutte să fie o voce puternică în apărarea unității în cadrul NATO”, a declarat fostul președinte al partidului Mouvement réformateur (Mișcarea Reformistă) (MR).

Charles Michel a subliniat, de asemenea, loialitatea Uniunii Europene, numind-o un „partener foarte loial” al Statelor Unite și afirmând că „nu merită” tratamentul pe care i-l rezervă Donald Trump.

Fostul președinte al Consiliului European și-a exprimat regretul față de atacurile lui Trump asupra Europei, a deplâns „legitimitatea” pe care i-o acordă lui Vladimir Putin și a criticat sancțiunile americane care vizează anumiți foști oficiali europeni, precum Thierry Breton.

Ucraina în UE?

Fostul rezident de la „16 Rue de la Loi” a menționat, de asemenea, un viitor acord de pace în Ucraina.

El a susținut că dorința mai multor lideri europeni, precum Giorgia Meloni și Emmanuel Macron, de a se angaja direct în negocieri de pace cu Putin era justificată.

„Trebuie să fim la masă pentru că astăzi (nu suntem). Este foarte trist. Este chiar puțin șocant”, a pledat Charles Michel.

„Cine apără interesele europene la masă? Nici Statele Unite, nici Rusia”, a continuat membrul Mișcării Reformiste.

În ceea ce privește dorința lui Zelenski ca Ucraina să adere la UE până în 2027, în cadrul unui acord de pace, Charles Michel a considerat-o „absolut legitimă” și „posibilă” și a cerut integrarea Kievului în blocul european „cât mai repede posibil”.

