Parlamentari chinezi le-au spus membrilor Delegației Parlamentului European pentru Relația cu China că NATO nu ar trebui să existe, reiterând argumentele avansate de Rusia.

Această întâlnire de trei ore a avut loc joi la Bruxelles, fiind prima în șapte ani între delegația pentru relațiile cu China și Adunarea Națională Populară Chineză. Ea a avut loc după ce Beijingul a ridicat sancțiunile împotriva unor foști și actuali europarlamentari.

În loc să semnaleze o dezghețare diplomatică, întâlnirea s-a dovedit a fi furtunoasă. „Partea chineză a pus la îndoială dreptul la existență al NATO. Nu am mai auzit niciodată acest lucru exprimat public în acest fel”, a declarat Engin Eroglu, un europarlamentar liberal german care prezidează delegația.

„Din perspectiva Chinei, NATO nu mai are niciun motiv să existe de la sfârșitul URSS. Consider acest lucru absurd, având în vedere agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și a țărilor est-europene”, a explicat el.

„Nu a fost un dialog”, a spus Miriam Lexmann, europarlamentară de centru-dreapta și membră a delegației. „Nu a existat nicio încercare de a răspunde la întrebările noastre.”

Miriam Lexmann a spus că a ridicat probleme legate de drepturile omului, în special în Tibet, Xinjiang, unde se află minoritatea musulmană uigură, și Hong Kong, unde China a fost criticată pentru reprimarea libertăților culturale, religioase și politice. Cu toate acestea, nu a primit niciun răspuns din partea părții chineze.

Ea a adăugat că chinezii și-au subliniat alinierea cu Bruxelles-ul în lupta împotriva schimbărilor climatice, dar a criticat UE pentru că a luat partea Statelor Unite în războiul Israelului împotriva Hamas din Gaza.

Europarlamentara slovacă a declarat, de asemenea, că este „surprinsă” să vadă în ce măsură chinezii repetă discursul Rusiei despre rolul NATO în războiul din Ucraina.

Vicepreședinta Comitetului Național Democrat (D-CN), membră a Partidului Verde, Markétka Gregorová, a scris pe X că „nu mai are nicio speranță că dialogul este posibil”.

„Este incredibil că președintele chinez declară oficial că este neutru în conflict și că integritatea teritorială a statelor trebuie respectată, dar că reprezentanții Parlamentului său vin aici pentru a repeta propaganda rusească”, a remarcat ea.

Europarlamentarii au criticat, de asemenea, decizia Beijingului de a impune controale la exportul de pământuri rare, esențiale pentru multe tehnologii contemporane.

Întâlnirea de joi a urmat încercărilor Chinei de a restabili legăturile cu Parlamentul European, cel puțin din noiembrie anul trecut. „Vizita delegației chineze arată că încep să respecte și să înțeleagă importanța Parlamentului European”, a remarcat Engin Eroglu.

Cele două părți intenționează să organizeze o întâlnire similară anul viitor.