China va impune tarife vamale de până la 42,7% asupra produselor lactate, inclusiv laptelui și brânzeturilor, importate din Uniunea Europeană, notează „Euronews” (Italia).

Tarifele, care intră în vigoare marți, 23 decembrie, se bazează pe concluziile preliminare ale unei anchete lansate de Ministerul Comerțului din China în urma tensiunilor dintre Beijing și Bruxelles.

Beijingul a examinat subvențiile acordate de țările UE pentru produsele lactate și alte produse agricole ca măsură de represalii după ce Bruxelles-ul a investigat subvențiile chineze pentru vehiculele electrice și a impus ulterior tarife de până la 45,3% vehiculelor electrice fabricate în China.

Investigația Beijingului privind subvențiile pentru produsele lactate din UE

Decizia Chinei de a aplica rate tarifare graduale face parte din cadrul său de măsuri corective comerciale, care reflectă practicile utilizate de UE, Statele Unite și alte economii majore.

China a lansat o anchetă pentru a stabili dacă producătorii de lactate din UE au beneficiat de subvenții de stat care au afectat industria lactatelor din China, în special dacă aceste subvenții au permis exportatorilor europeni să vândă produse lactate în China la prețuri mai mici decât producătorii locali.

În august 2024, Ministerul Comerțului din China a deschis o anchetă împotriva subvențiilor privind importurile de produse lactate din UE, inclusiv lapte, brânză și smântână, care a examinat sprijinul financiar acordat în cadrul Politicii Agricole Comune a UE, precum și subvențiile suplimentare ale statelor membre UE, inclusiv plăți directe, susțineri ale prețurilor și alte ajutoare pentru fermieri.

Autoritățile chineze au evaluat dacă aceste subvenții au cauzat „prejudicii materiale” sectorului lactatelor din China prin scăderea prețurilor, creșterea cotei de piață a UE sau reducerea profitabilității producătorilor interni.

Pe baza constatărilor preliminare, Beijingul a concluzionat că subvențiile UE au denaturat concurența pe piața chineză, impunând taxe compensatorii provizorii - cu rate mai mari aplicate companiilor care nu au cooperat la anchetă.

China impune tarife mai mici companiilor care au colaborat la anchetă.

În conformitate cu aceste reguli, companiile care colaborează la o anchetă - prin prezentarea de date detaliate privind costurile, răspunsul la chestionare și permiterea auditurilor - sunt de obicei recompensate cu tarife mai mici, în timp ce companiile care refuză să coopereze, sau furnizează informații incomplete, sunt afectate de cele mai mari rate punitive.

În acest caz, Ministerul Comerțului din China a declarat că producătorilor de lactate din UE care au colaborat li s-a aplicat un tarif comercial de 28,6%, reflectând ceea ce autoritățile au considerat un nivel verificat de subvenționare și prejudiciu.

Companiilor care nu au cooperat, li s-a aplicat în schimb tariful maxim de 42,7%, o penalizare implicită menită să descurajeze neparticiparea și să împiedice companiile să profite de lipsa de transparență.

Astfel de sisteme tarifare gradate sunt frecvente în cazurile antisubvenții și antidumping și sunt criticate deseori de partenerii comerciali ca fiind coercitive, în special atunci când anchetele sunt lansate în contextul unor dispute politice sau comerciale mai ample, cum ar fi în cazul confruntării dintre UE și China privind vehiculele electrice.

China a lansat investigații suplimentare privind importurile europene de brandy și carne de porc, ca contramăsuri la tarifele UE impuse vehiculelor electrice chinezești. Săptămâna trecută, Beijingul a anunțat impunerea unor taxe de până la 19,8% la importurile de carne de porc din UE, semnificativ mai mici decât tarifele preliminare de până la 62,4%.

Beijingul a acuzat UE că practică dumpingul de carne de porc și subproduse din carne de porc în țară, vânzându-le la prețuri mici și dăunând astfel industriei interne de carne de porc.

Comisia Europeană își exprimă îngrijorarea cu privire la tarifele vamale impuse de China

Comisia Europeană, care gestionează negocierile și aspectele comerciale în numele celor 27 de state membre ale UE, și-a exprimat îngrijorarea vizavi de taxele vamale impuse de Beijing.

„Comisia consideră că ancheta se bazează pe acuzații discutabile și dovezi insuficiente și că, prin urmare, măsurile sunt nejustificate și nejustificabile”, a afirmat purtătorul de cuvânt Olof Gill, care le-a spus reporterilor că Comisia examinează motivele care se află în spatele acestei acțiuni și intenționează să ceară explicații autorităților chineze.

Relațiile dintre China și Uniunea Europeană sunt controversate, iar excedentul comercial al Chinei cu UE a fost recent supus analizei. Anul trecut UE a avut un deficit comercial semnificativ cu China, de peste 300 de miliarde de euro.

În iulie, Beijingul a anunțat tarife de până la 34,9% pentru brandy-ul importat din UE – inclusiv coniacul francez – în ciuda faptului că mai multe mărci importante de brandy au primit scutiri. Gill a declarat că UE își menține angajamentul de a păstra relații comerciale și de investiții bune cu China.

