Președinta instituției monetare europene ar vrea să-i permită președintelui Macron să influențeze numirea succesorului său înainte de alegerile prezidențiale. Ea ar urma să renunțe la funcție înainte de sfârșitul mandatului său.

Lagarde nu va aștepta până la sfârșitul mandatului său, în octombrie 2027: „Se așteaptă ca dna Christine Lagarde să părăsească președinția Băncii Centrale Europene (BCE)” înainte de această dată, a dezvăluit „Financial Times” marți, 18 februarie, citând o „sursă apropiată” franțuzoaicei, notează „Courrier International” (Franța).

Christine Lagarde, care conduce instituția monetară europeană din noiembrie 2019, ar vrea „să plece înainte de alegerile prezidențiale din aprilie 2027”, pentru a le permite președintelui Emmanuel Macron și cancelarului german, Friedrich Merz, „să găsească un nou director pentru una dintre cele mai importante instituții ale Uniunii Europene”, continuă cotidianul economic britanic. Motivul acestei decizii: potențialul succes al unui candidat al Rassemblement national la aceste alegeri.

BCE nu a confirmat aceste informații, declarând doar că „președinta Lagarde este pe deplin concentrată asupra misiunii sale și nu a luat nicio decizie cu privire la sfârșitul mandatului său”.

„Nicio decizie luată”

Nu este prima dată când se ia în considerare plecarea Christinei Lagarde de la BCE. Însă „zvonurile au reapărut cu o vigoare reînnoită după anunțul plecării premature a guvernatorului Băncii Franței, François Villeroy de Galhau”, săptămâna trecută, notează Bloomberg. Demisia sa pentru a prelua președinția unei organizații caritabile, Fundația Apprentis d’Auteuil, părea să-i ofere lui Macron oportunitatea de a-l înlocui înainte de următoarele alegeri, care în prezent par să favorizeze extrema dreaptă.

În teorie, numirea unui nou șef al BCE ar trebui făcută „în vara precedentă sfârșitului mandatului actual”. Guvernele europene, și în special Germania și Franța, „ar putea alege să accelereze căutarea unui succesor pentru a evita să aibă de-a face cu Marine Le Pen sau cu protejatul ei, Jordan Bardella”, continuă publicația economică americană.

Calendarul accelerat provine din faptul că posibilitatea ca un candidat de extremă dreapta să câștige președinția franceză în 2027 reprezintă o problemă serioasă pentru guvernanța instituțiilor europene. După cum subliniază „Financial Times”, atât Marine Le Pen, cât și Jordan Bardella „sunt eurosceptici”.

Printre „favoriții” pentru a-i succeda Christinei Lagarde se numără spaniolul Pablo Hernández de Cos, actualul director al Băncii Reglementelor Internaționale, fostul director al băncii centrale olandeze Klaas Knot, economistul și membru al consiliului executiv al BCE Isabel Schnabel și președintele Bundesbank, Joachim Nagel.

Sursa: Rador Radio România