Candidata independentă de stânga a câștigat alegerile prezidențiale irlandeze cu o majoritate covârșitoare sâmbăta aceasta. Pozițiile sale pro-palestiniene sunt controversate, scrie „Le Point” (Franța) sub semnătura lui Maël Narpo.

O victorie la îndemână. Sâmbătă, 25 octombrie, cu 63,4% din voturi, candidata independentă de stânga Catherine Connolly a devenit cel de-al zecelea președinte al Republicii Irlanda, relatează „Le Monde”. Cu această victorie răsunătoare ea a învins-o pe adversara sa, centrista Heather Humphreys, care a obținut doar 29,4% din voturi și și-a recunoscut înfrângerea înainte de sfârșitul numărării voturilor la finalul zilei. Trebuie menționat că aceasta din urmă aparține partidului aflat la guvernare anterior, Fine Gael, reprezentat la președinție până acum de Michael D. Higgins, aflat în funcție din 2011.

Noul președinte irlandez își va prelua oficial mandatul pe 11 noiembrie, devenind a treia femeie care deține această funcție în istoria Republicii Irlanda. Aleasă prin vot universal direct, avocata în vârstă de 68 de ani va ocupa funcția timp de șapte ani. Deși președinția irlandeză oferă doar un rol simbolic – și nu unul de guvernare directă – aceasta face din persoana aleasă de popor garantul instituțiilor și o voce importantă în politica internațională.

Născută în 1957 în Galway, în vestul țării, Catherine Connolly a crescut înconjurată de treisprezece frați și surori, cu un tată care era tâmplar și constructor de ambarcațiuni, amintește postul de televiziune irlandez RTE. În 1981, a obținut o diplomă de master în psihologie clinică de la Universitatea din Leeds, în Marea Britanie, precum și o diplomă în drept, de data aceasta de la Universitatea din Galway în 1989, apoi a devenit avocat doi ani mai târziu. De asemenea, este căsătorită și mamă a doi copii.

Ea a intrat în politică în 1999, când a fost aleasă în consiliul municipal al orașului natal, devenind primar în 2004. La acea vreme era afiliată Partidului Laburist, înainte de a-l părăsi în 2006 și a candida ca independentă. Din 2007, a candidat pentru un loc în Adunarea Irlandeză, Dáil Éireann. Aceste încercări au fost nereușite până în 2016, când a devenit membră a Parlamentului pentru circumscripția Galway West.

A fost realeasă în această funcție patru ani mai târziu și a devenit chiar vicepreședinte al Adunării și prima femeie care a ocupat această funcție. În iulie 2025 și-a anunțat intenția de a candida la alegerile prezidențiale, pe care le-a câștigat în cele din urmă, în special cu sprijinul unei alianțe de partide de opoziție de stânga, subliniază „The Guardian”.

„Voi fi o voce pentru pace, o voce care se bazează pe politica noastră de neutralitate, o voce care articulează amenințarea existențială reprezentată de schimbările climatice”, a declarat candidata victorioasă sâmbătă seara la Castelul Dublin. Ea a continuat: „Publicul nostru și democrația noastră au nevoie de o resetare constructivă. [...] Împreună, putem modela o nouă republică care să prețuiască pe toată lumea, să susțină diversitatea și să aibă încredere în propria identitate”. Prin urmare, aproape un milion de alegători au plasat în fruntea țării un candidat ferm angajat stângii, drepturilor și respectului tuturor, precum și față de climă.

Catherine Connolly a devenit cunoscută și pentru poziția sa pro-palestiniană și pentru criticile aduse Israelului, pe care l-a descris în septembrie ca fiind un stat care se comportă ca un „stat terorist”, relatează BBC. Condamnând atacurile din 7 octombrie, ea a adăugat că „ambele părți au comis crime de război” și că „Hamas e parte integrală a poporului palestinian”.

De asemenea, ea dorește să fie critică la adresa Statelor Unite, NATO și Uniunii Europene, notează „Paris Match”. O prejudecată pe care detractorii săi o consideră periculoasă în ce privește diplomația și relațiile cu alte țări europene, și în special cu Washingtonul. În același timp, ar dori să vadă reunificarea cu Irlanda de Nord, care este atașată Regatului Unit.

Deși Catherine Connolly a promis că va fi un „președinte pentru toți”, vocea ei rezonează cel mai mult cu tinerii irlandezi, în special pentru poziția sa față de drepturile LGBT, cum ar fi căsătoria între persoane de același sex și avortul.

De asemenea, a cucerit inimile tinerilor alegători prin prezența sa extinsă online, inclusiv apariții la podcasturi și pe rețelele sociale. Unele dintre videoclipurile ei au devenit virale, cum ar fi unul în care joacă baschet cu copiii, care a strâns nu mai puțin de două milioane de vizualizări.

