După o victorie surprinzătoare la alegerile de miercuri, Rob Jetten, liderul partidului liberal de centru D66, ar putea rescrie istoria politică a Olandei, devenind cel mai tânăr și primul prim-ministru declarat homosexual al țării.

„Euronews” (Italia) spune că, după numărarea a 98% din voturi, partidul D66 al politicianului olandez în vârstă de 38 de ani a câștigat 26 de locuri în Parlament, un avans de 11 locuri față de alegerile anterioare. Partidul este în frunte, la egalitate cu Partidul pentru Libertate (PVV) al lui Geert Wilders, care a câștigat de asemenea 26 de locuri. Diferența dintre cele două tabere este de doar 2.000 de voturi.

Jetten, poreclit anterior „Robot Jetten” pentru comunicarea sa prea puțin spontană, și-a transformat imaginea publică printr-o campanie electorală strălucită și pozitivă.

Fost ministru pentru Climă în mandatul lui Mark Rutte, a cucerit alegătorii cu mesajul său inspirat de sloganul lui Barack Obama „Yes We Can” („Da, putem”), reinterpretat în olandeză ca „Het kan wel” („Este posibil”).

În campanie Jetten a participat la emisiuni de televiziune și dezbateri, concentrându-se pe probleme precum coeziunea socială, criza locuințelor și gestionarea imigrației. El a promis că va construi zece orașe noi și 100.000 de locuințe pe an, simplificând în același timp birocrația. Pe frontul migrației, liderul D66 a propus consolidarea programelor de integrare și eficientizarea sistemului de azil, promițând că „merele stricate vor fi eliminate din sistem”.

Adresându-se susținătorilor după rezultat, Jetten a declarat: „Milioane de olandezi au ales o politică pozitivă, orientată spre viitor. D66 este acum un partid mic și mare, iar noi suntem pregătiți să lucrăm împreună pentru un guvern stabil și ambițios”.

Crescut în provincia Brabant, Jetten se va căsători anul viitor cu partenerul său, jucătorul de hochei argentinian Nicolas Keenan - un simbol al modernității și deschiderii pe care liderul D66 dorește să le reprezinte pentru viitorul Țărilor de Jos.

Sursa: Rador Radio România