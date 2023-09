Premierul Marcel Ciolacu, gazda Forumului de Afaceri din cadrul Summitului Inițiativei celor Trei Mări, a prezentat joi România ca fiind o țară stabilă din punct de vedere politic și economic, dar și "în prima linie a apărării NATO".

Ciolacu a spus în deschiderea Forumului de Afaceri că acesta are acum un rol pe care nimeni nu cred că și-l putea imagina în urmă cu 8 ani de zile, atunci când fosta președintă a Croației, Kolinda Grabar-Kitarović și președinte Poloniei, Andrej Duda, propuneau Adunării generale a ONU întărirea zonei Europei Centrale și de Est, prin înființarea unei platforme strategice a țărilor membre ale Uniunii Europene din Europa Centrală și de Est.

"Acum este clar pentru toată lumea că invazia ilegală și total nedreaptă a Rusiei în Ucraina ne cheamă pe toți să fim mult mai uniți, mult mai dedicați apărării valorilor democratice și - cu toții - solidari în construirea unei economii puternice în zonă, a unei economii care să ne unească și să ne întărească și mai mult.Excelențele Voastre, distinși oaspeți, Am încercat aici, în România, să urmărim îndeplinirea acestor deziderate. Nu a fost un lucru ușor! Știți cu toții, v-ați confruntat și dumneavoastră cu toate problemele provocate de pandemie, de criza energetică și umanitară în urma războiului ilegal declanșat de Rusia", a spus Ciolacu.

Premierul a transmis și că "am investit și vom continua să investim în drumurile, căile ferate și porturile noastre" pentru a ajuta economiile, inclusiv prin faptul că cerealele ucrainene vor continua să ajungă piețele din întreaga lume.

Ciolacu a vorbit și despre faptul că, în fața eforturilor Rusiei de a ține Republica Moldova ostatică, "am fost un canal vital pentru aprovizionarea cu energie, am menținut deschise rețelele de transport și am oferit sprijin politic constant vecinilor noștri, tot români" și "am fost în prima linie a apărării NATO și, bineînțeles - la fel ca dumneavoastră - am primit cu brațele deschise refugiații ucraineni".

El a continuat să spună că "România este un factor de stabilitate regională și poate - împreună cu statele partenere din acest format - să contribuie nu doar la securitatea regiunii, ci și la dezvoltarea ei".



La fel ca președintele Klaus Iohannis, Ciolacu a vorbit și el despre continuarea implementării proiectelor în curs - Via Carpathia și Rail2Sea, și să se identifice noi proiecte de anvergură, menite să dezvolte regiunea.

Marcel Ciolacu a ținut să puncteze și faptul că "economia României este din ce în ce mai integrată în piața internă a UE". Mai mult, țara noastră "a reușit să se profileze ca un actor regional responsabil, cu o situație politică și economică stabilă, în pofida recentelor evoluții geopolitice complexe". Toate marile agenții internaționale de rating au atribuit economiei românești ratinguri suverane cu nivel recomandat pentru investiții.

În marja Summitului Inițiativei celor Trei Mări, Guvernul a organizat la Parlament Forumul de Afaceri al Inițiativei, intitulat „Investing into a resilient tomorrow”, care reunește peste 1.000 de oameni de afaceri, decidenți guvernamentali, experți, reprezentați ai societății civile.

Prim-ministrul Marcel Ciolacu este gazda sesiunii de deschidere a Forumului de Afaceri, la care vor participa înalți oficiali: președintele României, Klaus Iohannis, președintele Republicii Polone, Andrzej Duda, țară coinițiatoare a Inițiativei celor 3 Mări, prim-ministrul Croației, Andrej Plenković, țară coinițiatoare a Inițiativei celor 3 Mări, președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, țară care a găzduit ediția de anul trecut a Summit-ului și Forumului celor 3 Mări, președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, țară ce va organiza Summit-ul și Forumul de afaceri al Inițiativei celor 3 Mări în 2024. Invitat special al Forumului de Afaceri este John Kerry, emisar special al președintelui Statelor Unite ale Americii pentru climă.