Premierul Ciolacu sugerează că România nu va respecta decizia CEDO referitoare protecția juridică a cuplurilor gay, invocând faptul că societatea românească nu e pregătită.

Șefa diplomației române Luminița Odobescu a solicitat Guvernului ca, până pe 28 noiembrie, să transmită un punct de vedere cu privire la executarea Hotărârii Curții, pentru că până pe 25 martie România trebuie să prezinte Comitetului Miniștrilor informații privind măsurile adoptate sau avute în vedere conform deciziei CEDO privind acordarea unui statut juridic pentru cuplurile gay.

”Nu este pregătită societatea românească pentru o decizie în acest moment. vom vedea…”, a declarat premierul Marcel Ciolacu acordat jurnalistei Ioana Ene Dogioiu la Europa FM.

”Nu este nici prima, nici ultima care condamnă. România a fost condamnată și pentru tratamentul din închisori. Nu este una dintre prioritățile mele și, repet, nu cred că România este pregătită în acest moment”, a mai spus Ciolacu.

Întrebat dacă va promova sau nu parteneriatul civil, Marcel Ciolacu a spus că are prieteni care au ”relații cu un alt bărbat”.

”Nu sunt un om obtuz. Eu nu am nicio reținere. Am prieteni care au relații cu un alt bărbat. Nu am nicio problemă. Dar eu vorbesc acum din punct de vedere de prim-ministru”.

El a refuzat să spună dacă Guvernul României va încălca sau nu hotărârea CEDO, care cere Bucureștiul trebuie să adopte o formă juridică de recunoaștere a familiilor formate din persoane de același sex.

Guvernul a contestat decizia, dar, în septembrie, CEDO a respins apelul, astfel că hotărârea e definitivă și obligatorie.

CEDO a constatat în acest caz faptul că România a încălcat Articolul 8 al Convenției, care protejează viața de familie.

În urma acestei decizii istorice, pentru a fi în acord cu Convenția, România trebuie să adopte o formă juridică de recunoaștere a familiilor formate din persoane de același sex.