Premierul Florin Cîțu ajunge în această seară la Bruxelles pentru a convinge Comisia Europeană să accepte finanțarea proiectelor cu care nu a fost până acum de acord în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

În drum spre Bruxelles, premierul Florin Cîțu a făcut o escală la Satu Mare, unde, printre altele, a încins o "miuță" cu elevii unui liceu teologic ortodox.

La finalul vizitei, el a declarat că se duce în capitala Europei pentru a-i asigura pe partenerii europeni că Guvernul său "va face și reforme". Or tocmai asta este esența acestui plan de redresare post-pandemie, iar autoritățile române au avut suficient timp pentru a se gândi la un set de reforme.

"Este momentul cel mai bun pentru a lansa reforme ambițioase", recunoștea Klaus Iohannis în noiembrie 2020, la evenimentul fastuos de lansare a proiectului Planului Național de Redresare și Reziliență.



Comisia Europeană a avertizat încă din decembrie anul trecut - când premier era Ludovic Orban - că planul României cuprinde zero reforme asumate. S-a schimbat Guvernul, dar nici sub noul premier lucrurile nu s-au mișcat mai bine astfel că - după ce s-au lăudat că vor depune PNRR până la finalul lui aprilie - s-au trezit că sunt nevoiți să mai amâne cu o lună. Scuza găsită: nici alte state membre nu au depus planurile până la sfârșitului lunii trecute.

"PNRR are două componente, are o componentă de reforme - pe care am asumat-o prin strategia fiscal-bugetară, ne-am asumat-o prin programul de guvernare, strategia fiscal-bugetară, programul de convergență și ne-o asumăm și aici în PNRR, și are o parte de investiții", a declarat astăzi Florin Cîțu, adăugând că se duce la Bruxelles cu un mesaj clar: "România are anumite priorități pe care le dorește incluse în PNRR".

Cum miniștrii nu au comunicat prea multe în legătură cu proiectele incluse în PNRR, se știe doar că Executivul european nu a fost de acord cu finanțarea sistemului de irigații, cu autostrăzile, cu racordarea la rețelele de gaze naturale a sute de localități și cu proiectele pentru sport.

Din declarațiile miniștrilor din ultima perioadă, reiese că nu au de gând să renunțe la proiectele cu care Comisia nu e de acord, ci speră că discuțiile de săptămâna această vor reuși să-i înduplece pe europeni să închidă un ochi la proiectele care nu respectă cerințele sau vor muta proiectele dintr-o parte în alta.



"Fără schimbări în sectoarele incluse, în direcțiile agreate cu UE, NU se dau banii chiar dacă proiectele ar fi în principiu bune. Iar dacă s-au plătit bani în avans, dar reformele promise nu se întâmplă, finanțarea se blochează, chiar dacă proiectele se derulează bine pe teren. Deci fondul ăsta NU merge ca cele Structurale pe care le știți de anii trecuți și nu trebuie confundat cu Bugetul multianual 2021-2027 ("cele 50 de miliarde”)", subliniază cât se poate de clar Expert Forum într-un policy brief publicat recent și sugestiv intitulat "PNRR for dummies. Sau planul cincinal cu MCV atașat".

În pofida declarațiilor, miniștrii n-au putut să pună pe hârtie reformele atât de necesare pentru România în vederea recuperării decalajelor față de alte state europene. "Poate era nevoie de o fundamentare tehnică mai bună pe anumite propuneri de proiecte pe care noi le-am introdus acolo", a mărturisit președintele PNL Ludovic Orban, în timp ce Cristian Ghinea a povestit recent cum îi pârăște președintelui pe miniștrii care nu se conformează, iar Klaus Iohannis dă telefoane pentru a debloca situația.

Ministrul investițiilor și proiectelor europene Cristian Ghinea e deja la Bruxelles, a anunțat la Satu Mare premierul, care are programată o cină de lucru, de la 20:15, ora României (19:15, ora Belgiei) cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Miercuri, Cîțu are întrevederi cu Adina Vălean, comisar european pentru transporturi, cu Margrethe Vestager, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, și cu Valdis Dombrovskis, vicepreședinte executiv al Comisiei, toate la sediul CE.

Optimist din fire, dar și deprins deja cu populismul, Florin Cîțu ne-a spus ieri că "vom fi printre puținele țări din UE care vor atrage toți banii pe PNRR și trebuie să accelerăm procesul de creștere economică". (Autostrăzi până în 2026!!!)



Pe un ton și mai populist, eurodeputatul liberal Rareș Bogdan ne-a asigurat că prim-ministrul se va întoarce de la Bruxelles "cu o mare victorie". Fostul jurnalist a mai spus că PNRR e ”un adevărat Plan Marshall pentru România”. Dacă am fi buni la toate cum suntem la a ne da cocoși - expresie cât se poate de potrivită că tot nu prea avem femei prin Guvern -, am ajunge departe.