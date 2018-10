Consilierul general PNL Ciprian Ciucu a anunțat luni că și-a depus dosarul pentru a fi pe lista liberalilor la alegerile europarlamentare din 2019.

"Mi-am depus dosarul pentru a fi pe lista PNL la europarlamentare. O zic din capul locului, nu mă visez europarlamentar, să nu îmi aud vorbe. Eu doar mă vreau pe listă și atât, indiferent de loc. Acestea fiind zise, sunt dator cu explicații, orice candidatură este o afirmație, deci trebuie să îmi motivez gestul", a explicat Ciprian Ciucu pe contul lui de Facebook.

În patru puncte, acesta explică faptul că, printre altele, are nevoie "ca de aer" de experiență în campanii electorale, CV-ul îi permite să abordeze teme europene

"1) Am nevoie ca de aer de experiență în campanii electorale, din poziția de candidat. Competențele de politician/comunicator se perfecționează dacă sunt exersate. Trebuie să fiu în mijlocul campaniei și să învăț cât de mult pot din asta pentru a mă pregăti pentru campania de la locale din 2020;

2) Am un CV și experiență care să-mi permită cu lejeritate și plăcere abordarea temelor europene. Iar intenția mea, dacă voi fi pe listă, este de a vorbi cu prioritate pe teme europene; Am publicat mai multe studii pe subiecte europene, am fost ani de zile în fruntea unui think-tank cu profil de politici europene;

3) Am nevoie de sprijinul partidului meu, iar gestul de a mă pune pe listă va fi un gest de încredere.

4) În campanie, din această poziție, voi avea mai mult acces la media", a mai scris acesta.