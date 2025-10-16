Animalele de companie nu sunt excluse din conceptul de "bagaj" în sensul răspunderii unei companii aeriene pentru pierderi sau daune în timpul transportului, a decis joi Curtea de Justiție a UE (CJUE) în cazul unui câine pierdut.

Cazul datează din 2019, când o pasageră care călătorea din Buenos Aires cu compania aeriană spaniolă Iberia și-a înregistrat animalul de companie - prea mare pentru a călători în cabină - în cală.

"Câinele a scăpat în timp ce era transportat la avion și nu a putut fi recuperat", se arată în hotărârea CJUE.

Pasagera a solicitat despăgubiri în valoare de 5.000 de euro pentru prejudiciul moral suferit

în urma pierderii câinelui său.

Iberia și-a asumat răspunderea și dreptul la despăgubiri, dar în limita prevăzută pentru bagajele înregistrate.

Instanța spaniolă care a examinat cererea de despăgubire a decis să sesizeze Curtea de Justiție, pentru a stabili dacă noțiunea de "bagaj" în sensul Convenției de la Montreal

exclude animalele de companie care călătoresc cu pasageri.

CJUE constată că animalele de companie nu sunt excluse din noțiunea de "bagaj", chiar dacă sensul obișnuit al cuvântului "bagaj" se referă la obiecte.

În plus, noțiunea de "persoane” corespunde cu cea de "pasageri”, astfel încât un

animal de companie nu poate fi considerat "pasager”.

Prin urmare, în scopul transportului aerian, un animal de companie se încadrează

în noțiunea de "bagaj”, iar despăgubirea pentru daunele rezultate din pierderea unui

animal de companie este supusă regulilor de răspundere pentru bagaje.

De altfel, Iberia a acceptat să plătească o despăgubire de circa 1.870 de euro, limita prevăzută de dreptul internațional pentru bagajele pierdute.



