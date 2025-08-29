Budapesta consideră atacul asupra conductei petroliere Prietenia o lovitură la adresa suveranității și interzice intrarea în Ungaria și în Schengen a comandantului ucrainean responsabil, informază „Rador Radio România”.

„Cel mai recent atac aerian grav, lansat asupra conductei petroliere Prietenia, a fost un atac la adresa suveranității Ungariei și, prin urmare, Guvernul va interzice accesul comandantului unității militare ucrainene, care a efectuat acest atac, în țara noastră și, totodată, în spațiul Schengen”, a anunțat joi, la Budapesta, ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó.

Potrivit unui comunicat trasmis Agenției de Presă MTI, ministrul de externe a subliniat că Ucraina a lansat recent mai multe atacuri împotriva conductei petroliere Prietenia, indispensabilă pentru aprovizionarea sigură cu energie a Ungariei.

„Ucraina este conștientă de faptul că această conductă este esențială pentru securitatea aprovizionării cu energie a Ungariei. Ucraina știe exact că atacurile asupra conductei petroliere Prietenia nu sunt, în primul rând, dăunătoare Rusiei, ci mult mai mult Ungariei și, bineînțeles, Slovaciei”, a mai spus șeful diplomației ungare, care a adăugat: „Recentul atac asupra conductei de petrol Prietenia a fost extrem de grav. A fost atât de grav încât lucrările de restabilire au durat atât de mult încât aproape că a fost nevoie și de rezerva strategică, respectiv de rezerva pentru situații de urgență”.

Péter Szijjártó a subliniat că „Guvernul ungar consideră acest atac drept atac la adresa suveranității țării noastre și, prin urmare, ceea ce s-a întâmplat nu poate rămâne fără consecințe”.

„De aceea am decis să interzicem accesul comandantului unității militare, care a efectuat recentele atacuri extrem de grave asupra conductei petroliere Prietenia, în Ungaria, precum și în spațiul Schengen”, a anunțat ministrul de externe, menționând: „Acest cetățean ucrainean nu va avea voie să intre în Ungaria sau în spațiul Schengen în următorii ani”.

În final, ministrul a subliniat că Guvernul va proteja și în viitor interesele naționale, securitatea aprovizionării cu energie și suveranitatea Ungariei.

„Și oricine care lansează atacuri împotriva securității noastre energetice, împotriva suveranității noastre, trebuie să se aștepte la consecințe. Așa este și acum”, a conchis Péter Szijjártó.

Sursa: Rador Radio România