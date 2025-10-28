Comisarul european pentru economie și productivitate, Vlaldis Dombrovskis, a declarat marți, într-o declarație comună cu premierul Ilie Boloan, că este esențial să fie luate măsuri curajoase ca să reducă vulnerabilitățile economice ale României.

"Am lucrat îndeaproape cu Guvernul și autoritățile române în ultima lună, mai ales cu domnul prim-ministru și ministrul de Finanțe, pentru a ne ocupa de aceste probleme urgente și, tocmai de aceea, vreau să le mulțumesc pentru colaborarea strânsă în această privință. Amploarea și natura măsurilor luate corespund deplin cu eforturile de a face ca România să reintre în linie cu ceea ce este necesar, dar încă ne așteptăm ca deficitul bugetar să fie de 8,3% și este important să păstrăm un cadru important, adică ținta de deficit pentru 2026 trebuie să fie respectată pentru a se asigura stabilitatea financiară la care sa ajuns și pentru a corecta, până în 2030, deficitul excesiv, conform planurilor", a spus Dombrovskis.

Oficialul european a mai punctat că "rezultatele pozitive care apar deja", iar "piețele financiare au recunoscut aceste lucruri și permit României să rămână o țintă recomandată pentru investiții în conformitate cu viziunea piețelor și este important ca România să păstreze accesul la piețele internaționale de capital și să se asigure că își poate finanța prioritățile de politici la costuri acceptabile".

"Pe mai departe, trebuie să ne asigurăm că sistemul de finanțe publice și creșterea economică registrează performanțe solide și tocmai de aceea sunt necesare efortul continuă și implicare. Având în vedere rapoartele autorităților române și măsurile luate în ultimele luni, Comisia va stabili dacă România poate îndeplni cerințele fiscale europene cu privire la procedura de deficit fiscal excesiv până la sfârșitul lunii noiembrie. Dacă evaluarea Comisiei este pozitivă, acest lucru va permite CE să oprească procesul de condiții macroeconomice și să evite suspendarea fondurilor europene", a explicat acesta.

De asemenea, Vlaldis Dombrovskis a declarat și că e importantă implementare rapidă a prevederilor PNRR.

"Comisia a făcut o evaluare pozitivă, ceea ce trebuie să pregătească punerea în aplicare a reușitei acestui plan până la termenul de august 2026. Este important să înregistrăm evoluții rapide. Dincolo de PNRR, România va putea să conteze pe sprijin substanțial din partea UE, prin fondurile de coeziune, prin instrumentul SAFE pentru apărare și prin bugetul european pe termen lung. Va fi esențial ca România să asigure mecanisme coerente, stabile și transparente pentru înlesnirea absorbției acestor fonduri, de care beneficiază economia României, cetățenii și mediul de afaceri", a spus comisarul UE.

În final, el a transmis că UE contează pe România "să fie în continuare un partener important pentru a ne lupta cu provocările cu care ne luptăm astăzi, care țin de concurență și până la apărare, asigurând că o economie stabilă și puternică este foarte importantă din acest punct de vedere".

Premierul Ilie Bolojan a declarat că au discutat pe larg despre măsurile luate în ultimele luni și despre planurile pentru perioada următoare.

"L-am asigurat pe comisarul Dombroschis că rămânem angajați în continuarea implementării măsurilor care să ne asigure un proces de redresare economică sustenabil. Așa cum știți, ne-am propus anul acesta o țintă de deficit de 8,4% și următoarele două luni, dacă vom menține controlul bugetar corect și vom avea o disciplină financiară, ne propunem să atingem această țintă în așa fel încât să ne recâștigăm credibilitatea atât în fața piețelor, dar și în fața Comisiei Europene. Luna noiembrie și decembrie vor fi niște luni hotărătoare și pentru bugetul pe anul următor. De ce? Pentru că, pe de-o parte, în decembrie ar trebui să avem pregătită legea bugetului, care va cuprinde ținta de deficit și principalele elemente care țin de bugetul de anul viitor, iar în noiembrie e necesar să adoptăm un pachet de măsuri care să permită, ca odată cuprinse în legea bugetului, să avem efectele de stabilizare și în cursul anului următor", a spus premierul.

Prin urmare, Bolojan a anunțat că Guvernul își propune să ia măsuri în cursul lunii noiembrie pentru reducerea cheltuielilor în continuare, pentru încasarea veniturilor și pentru prioritizarea și eșalonarea investițiilor din bugetele naționale.

Ținta de deficit pe care România și-o propune pentru anul viitor trebuie să se apropie de 6%, a transmis Bolojan, iar pentru asta trebuie s[ menținem capacitatea țării de a avea acces pe piețe, o stabilitate economică care, din a doua jumătate a anului, să își arate rezultatele.

Lega de PNRR, prim-ministrul a spus că avem la dispoziție până în luna august anului viitor de cheltuit aproximativ 10 miliarde de euro, bani care vor constitui "baza investițiilor României în cursul anului viitor".