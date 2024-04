Comisia Europeană a aprobat luni ajutorul de stat pentru restructurare în valoare de 95,3 milioane de euro acordat de România companiei aeriene Tarom.

Ajutorul a fost aprobat în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat. Planurile României de a acorda transportatorului aerian național deținut de stat, Tarom, este un ajutor de restructurare în valoare de până la 95,3 milioane de euro (473,69 milioane RON). Măsura va permite companiei să își restabilească viabilitatea pe termen lung, reducând în același timp la minimum denaturările concurenței.

La 28 mai 2021, România a notificat Comisiei un plan de restructurare a companiei Tarom. Planul de restructurare stabilește un pachet de măsuri de raționalizare a operațiunilor Tarom, de reînnoire a flotei sale învechite și de reducere a costurilor.

În iulie 2021, Comisia a deschis o investigație aprofundată pentru a evalua dacă măsurile de restructurare adoptate de România în favoarea Tarom ar fi în concordanță cu normele UE privind ajutoarele de stat. În cursul investigației aprofundate, România a actualizat planul de restructurare pentru a răspunde preocupărilor exprimate în decizia de inițiere a procedurii.

În prezent, măsurile de restructurare notificate includ următoarele: (i) anularea unei datorii în valoare de aproximativ 49,53 milioane de euro (246,19 milioane RON) corespunzătoare valorii ajutorului pentru salvare, aprobat de Comisie în februarie 2020, plus dobânzile aferente; și (ii) o injecție de capital de aproximativ 45,77 milioane de euro (227,50 milioane RON).

Guvernul vrea resuscitarea Tarom cu bani din Qatar

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, care alături de premierul Marcel Ciolac u și alți miniștri a fost săptămâna trecută într-o vizită în Qatar, a declarat la întoarcere că "în Golf, împreună cu ceilalți colegi din Guvern, a fost și subiectul Tarom unul dintre punctele pe care le-am ridicat, o să vedem în lunile viitoare".

"Cert este următorul lucru, că în acest moment așteptăm ajutorul de la Comisia Europeană pentru Tarom și vorbim de zeci de milioane de euro, un ajutor care nu vine așa, gratuit, ci trebuie să facem anumite lucruri la care ne-am angajat. De asemenea, mai e necesar ceva, și nu o să dau înapoi vizavi de ceea ce am spus ieri, e necesar ca această companie să intre pe un făgaș sănătos economic. Am dat un exemplu ieri. Vorbim de 1.200-1.300 de angajați la Tarom, companie care, în acest moment, e undeva cu activitățile pe care le știm, companie de tipul Taromului în principiu are cam jumătate din acești angajați și puteți verifica, dintre care 90 și ceva la sută e personal navigant, fie că vorbim de piloți, fie că vorbim de însoțitori de bord", a spus Grindeanula finalul ședinței de Guvern de joi.

"Mi-aș dori să găsim parteneri puternici, companii aeriene puternice care să devină partenerii Tarom. Am mai dat exemplul ăsta și ieri. Una din companiile aeriene cele mai bune din lume, dar în mod sigur din Europa, e Swiss Air, elvețiană. Știți cine e proprietarul? Lufthansa"



În alte declarații de la Doha, Sorin Grindeanu a spus că o investiție de 300 de milioane de euro în următorii ani ar face Taromul să-și revină. Linia aeriană de stat a României n-a mai avut profit de 17 ani și mai trăiește doar cu ajutoare de stat.