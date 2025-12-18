După luni de presiuni din partea Italiei, Germaniei și a industriei auto, Comisia Europeană a anunțat o schimbare de direcție: interdicția totală a motoarelor cu ardere internă din 2035 este revizuită, notează „RAI News” (Italia).

Această interdicție, care ajunsese să simbolizeze severitatea Pactului Verde European, este acum atenuată de un pachet de măsuri care reprezintă o abatere semnificativă de la politicile de mediu din ultimii șase ani.

Comisia Europeană a rescris standardele de emisii, stabilind un obiectiv de reducere a emisiilor cu 90% față de nivelurile din 2021, în loc de 100% prevăzut anterior. Această modificare, aprobată la Strasbourg după o amânare a conferinței de presă inițiale din cauza discuțiilor intense dintre comisari, lasă loc pe piața post-2035 pentru comercializarea vehiculelor echipate cu motoare cu ardere internă, hibride plug-in și extensii de autonomie, depășind ideea unei tranziții limitate exclusiv la vehicule pur electrice sau pe bază de hidrogen.

Pentru a compensa cele 10% de emisii reziduale permise, producătorii de automobile vor trebui să acumuleze „credite” prin strategii specifice. Printre opțiuni se numără producția cu oțel cu conținut scăzut de carbon fabricat în Uniunea Europeană și adoptarea de combustibili sustenabili, cum ar fi combustibilii sintetici (e-fuels) și biocombustibilii nealimentari, obținuți, de exemplu, din deșeuri agricole sau ulei de gătit uzat. Utilizarea biocombustibililor alimentari rămâne exclusă. Conform estimărilor europene, această revizuire va permite ca o cotă de 30-35% din piața post-2035 să fie acoperită de vehicule care nu sunt complet electrice.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a încercat să reasigure că „Europa rămâne în avangarda tranziției globale către o economie curată”, dar decizia a fost imediat interpretată de ministrul Afacerilor, Adolfo Urso, ca o „ruptură în zidul ideologiei”, afirmând rolul activ al Romei în lupta pentru principiul neutralității tehnologice. Cu toate acestea, reacțiile din cadrul sectorului sunt mixte. În timp ce ACEA, asociația producătorilor, salută trecerea către o „cale mai pragmatică și flexibilă”, iar UNRAE (Uniunea Națională a Reprezentanților Vehiculelor Străine) consideră că este necesară deoarece tranziția nu a fost însoțită de o politică industrială europeană adecvată, nu lipsesc criticile. Producătorii de mașini pur electrice, cum ar fi Polestar din Suedia, controlată de gigantul chinez Geely, și-au exprimat o puternică dezamăgire. Directorul general, Michael Lohscheller, a avertizat că acest pas înapoi nu numai că ar dăuna climei, dar ar compromite și competitivitatea Europei.

Pe lângă modificarea crucială de 90%, Bruxelles-ul introduce și alte flexibilități. Se acordă o prelungire de trei ani, din 2030 până în 2032, pentru a se respecta noile limite de reducere a emisiilor, iar obiectivul de reducere a emisiilor pentru autoutilitare pentru 2030 a fost revizuit în jos de la 50% la 40%.

Pentru a stimula cererea de vehicule electrice mici produse în UE, a fost introdusă o nouă categorie de vehicule în cadrul inițiativei „mașini mici accesibile”, care include vehicule electrice cu o lungime de până la 4,2 metri. Aceste vehicule vor beneficia de constrângeri de reglementare înghețate timp de un deceniu și, dacă sunt produse în UE, pot fi utilizate ca „supercredite” pentru a îndeplini obiectivele de emisii ale flotei. În același timp, UE a alocat 1,8 miliarde de euro în sprijin, inclusiv 1,5 miliarde de euro în împrumuturi fără dobândă începând de anul viitor, pentru lanțul de aprovizionare cu baterii produse în întregime pe continent.

Cruciale pentru adoptarea în masă sunt noile obiective naționale obligatorii pentru 2030 și 2035 pentru flotele de vehicule ale companiilor, care reprezintă aproximativ 60% din vânzările de autoturisme noi din Europa. Conform propunerii, Italia va trebui să garanteze o cotă minimă de vehicule de companie cu emisii zero de 45% începând cu 2030 și de 80% începând cu 2035, lăsând în același timp statelor individuale libertatea de a decide cum să realizeze acest lucru.

Îngrijorările legate de succesul tranziției provin din piața dublă: vânzările de vehicule electrice sunt puternic concentrate în nordul și vestul Europei. În timp ce Norvegia, deși nu este membră a UE, a atins o penetrare de 94% a vehiculelor electrice în totalul vânzărilor în primele șapte luni ale anului 2025, în țări precum Croația această pondere este blocată la 1%. Per total, penetrarea vehiculelor electrice în UE variază între 5% (ponderea Italiei) și 10% în primele șapte luni ale anului.

În ciuda finanțării europene pentru infrastructura de încărcare și a subvențiilor pentru achiziționarea de vehicule electrice, relaxarea obiectivelor de emisii ridică îngrijorări că investițiile în infrastructura de încărcare - un element cheie pentru adoptarea în masă - ar putea încetini. În plus, pe piețele care au activat programe de sprijin, cum ar fi Spania, cei mai mari beneficiari au fost adesea producătorii chinezi, care oferă modele mai accesibile decât concurenții lor europeni.

Prin urmare, mișcarea conturează o nouă cale, un compromis care urmărește să echilibreze obiectivele climatice cu realitățile industriale și preocupările economice, dar care va trebui totuși să obțină undă verde finală din partea guvernelor celor douăzeci și șapte de state membre și a Parlamentului European.

Sursa: Rador Radio România