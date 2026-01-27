Bruxelles-ul nu este obligat să aștepte decizia Curții Europene de Justiție pentru a aplica provizoriu controversatul acord comercial cu mai multe țări sud-americane, notează „L'Express” (Franța).

Ușurarea resimțită de fermierii francezi ar putea fi de scurtă durată. Deși aprobarea de către Parlamentul European, miercuri, 21 ianuarie, a sesizării Curții Europene de Justiție (CJUE) pentru a revizui validitatea acordului Mercosur a fost cu siguranță o victorie pentru producătorii agricoli europeni care se opun textului, întârziind procesul de ratificare cu cel puțin un an și jumătate - timpul necesar instanței europene pentru a-și emite hotărârile - votul eurodeputaților schimbă în cele din urmă puțin soarta imediată a acordului comercial, care este contestat și de mai multe dintre cele 27 de state membre, în special de Franța și Polonia. În discuție este un element juridic pe care Comisia Europeană l-ar putea folosi pentru a aplica provizoriu acordul.

Despre ce vorbim mai exact? În practică, orice acord comercial european trebuie aprobat de Parlamentul European pentru a fi ratificat de Bruxelles și, prin urmare, pentru a intra în vigoare definitiv. Semnat cu țările fondatoare ale Mercosur de către președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, la Asunción, Paraguay, pe 17 ianuarie, textul este, așadar, încă departe de a ajunge în acest stadiu, în așteptarea verificării de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). Cu toate acestea, în timpul unei runde finale de negocieri de la Bruxelles, la începutul lunii, acest proces juridic îndelungat a fost anticipat de o decizie a Consiliului Uniunii Europene. Pe 9 ianuarie, Consiliul a aprobat oficial principiul unei implementări temporare a Mercosur, chiar dacă acordul nu fusese încă ratificat.

„În conformitate cu decizia adoptată astăzi, UE va semna acordul și va aplica provizoriu o mare parte din capitolele privind politica și cooperarea, în așteptarea finalizării procedurilor de ratificare”, a declarat organismul pe site-ul său web cu privire la decizie. Prin urmare, această mențiune explicită a aplicării provizorii ar putea chiar permite Bruxelles-ului să ocolească complet votul Parlamentului European în implementarea textului în lunile următoare. „Aplicarea provizorie este prevăzută în acord, iar solicitarea adresată Curții de Justiție nu are un efect suspensiv asupra aplicării provizorii”, a explicat Ciprian Grumaz, cercetător la Institutul Universitar European din Florența, Italia, pentru agenția media Euractiv.

În plus, niciun tratat european nu împiedică Bruxelles-ul să aplice textul cu titlu provizoriu fără a consulta din nou Parlamentul. Totuși, aceasta este în primul rând o chestiune de principiu – și de practică. Într-adevăr, în astfel de cazuri, este obișnuit să se solicite sistematic opinia deputaților europeni înainte de a aplica formal textul cu titlu provizoriu. Însă normele europene nu interzic abaterea de la această practică. Cu alte cuvinte, Comisia ar putea, după consultarea statelor membre, să evite riscul unui vot strâns la Strasbourg pentru a face să intre în vigoare tratatul cu titlu provizoriu. O condiție este însă esențială pentru acest scenariu: ca cel puțin una dintre țările semnatare din America de Sud să fi decis, de asemenea, să aplice textul cu titlu provizoriu.

„Vom fi pregătiți când vor fi și ei”, a răspuns Ursula von der Leyen vineri, a doua zi după un summit european extraordinar dedicat relațiilor transatlantice. Potrivit acesteia, mai mulți lideri ai celor 27 de state membre și-au exprimat dorința ca acordul cu Mercosur să fie pus în aplicare „cât mai curând posibil”. „Chestiunea aplicării provizorii a fost ridicată”, a explicat ea, precizând că nu a fost încă luată nicio „decizie” în această privință. Germania și Spania, care susțin în mod special acordul, ar putea susține o astfel de măsură.

Aceste poziții contrastează puternic cu cele apărate de Franța, unde respingerea acordului de liber schimb este practic unanimă în întregul spectru politic. „Mi se pare că, dacă respectăm spiritul democrației întocmai, nu trebuie să punem în aplicare provizoriu acest acord”, a declarat miercuri, în Senat, ministrul Agriculturii, Annie Genevard. A doua zi, colega sa, purtătoarea de cuvânt a guvernului, Maud Bregeon, a fost și mai fermă în remarcile sale. Pentru ea, impunerea acordului „ar constitui (...) o formă de încălcare a democrației” după ce acesta a fost sesizat la CJUE de deputații europeni.

Însă, dincolo de aceste considerații juridice, echilibrul puterii se schimbă și pe plan politic. Într-adevăr, au fost necesare doar câteva voturi din partea Parlamentului European pentru a departaja votul care a dus la sesizarea Curții Europene de Justiție (334 de voturi pentru, 324 împotrivă). Chiar dacă Bruxelles-ul ar decide în cele din urmă să organizeze un vot al deputaților europeni pentru a valida aplicarea provizorie a textului, nu este sigur că Parlamentul European ar respinge o astfel de decizie.

Într-adevăr, europarlamentarii germani din grupul Verzilor, care votaseră în mare parte miercuri în favoarea verificării legalității acordului, tocmai și-au schimbat poziția. „Dacă ar avea loc un vot privind ratificarea înainte de decizia CJUE, l-am susține”, a declarat liderul lor, Erik Marquardt, în acest weekend, într-un interviu acordat ziarelor grupului Funke. El a indicat că și aceștia ar susține aplicarea provizorie a tratatului.

Verzii germani au fost criticați pentru că și-au unit forțele cu grupurile naționaliste din Parlamentul European săptămâna trecută, ignorând instrucțiunile conducerii lor naționale. „Acest lucru nu mă surprinde venind nici de la extrema stânga, nici de la extrema dreaptă, dar faptul că Verzii germani fac acum acest joc mă lasă fără cuvinte”, a remarcat cancelarul Friedrich Merz vineri, în marja unei întâlniri la Roma cu Giorgia Meloni, potrivit unor articole din „Die Welt”. La începutul săptămânii, Merz, un susținător ferm al acordului, condamnase pe scară largă decizia Parlamentului European, numind-o „regretabilă”.

Sursa: Rador Radio România