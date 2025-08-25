Comisia Europeană a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele legate de atacul Gărzii de Coastă libiene asupra navei umanitare Ocean Viking, care a avut loc duminică în ape internaționale, informează „Euronews” (Italia).

Niciun membru al echipajului sau vreunul dintre cei 87 de migranți aflați la bordul navei nu a fost rănit, după ce a fost salvat, dar nava a suferit avarii grave.

„Am văzut relatările de presă și am contactat autoritățile libiene relevante pentru a clarifica faptele. Depinde de ele să facă lumină asupra a ceea ce s-a întâmplat”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei UE, Markus Lammert. „Toate aceste operațiuni de căutare și salvare trebuie efectuate cu diligența cuvenită și în deplină conformitate cu dreptul internațional și dreptul maritim internațional”, a adăugat Lammert.

Purtătoarea de cuvânt Paula Pinho a declarat, de asemenea, că incidentul este „o evoluție îngrijorătoare” și că Bruxelles-ul va evalua toate acțiunile posibile.

Potrivit ONG-ului care operează nava de salvare, SOS Mediterranée, Garda de Coastă libiană nu are autoritatea de a forța nava să se deplaseze din apele internaționale.

ONG-ul, fondat de un neamț și o franțuzoaică în urmă cu zece ani, susține, de asemenea, că, din cauza amenințărilor și a istoricului de comportament periculos al Gărzii de Coastă, a fost de acord să părăsească zona, dar nu a împiedicat atacul. „Nava noastră fusese autorizată de centrul italian de coordonare să-și întrerupă ruta către portul de debarcare desemnat și să caute o altă navă aflată în pericol în apele internaționale”, a reconstituit SOS Mediterranée într-un comunicat. „În timp ce echipele noastre erau angajate în căutarea unui caz de salvare, Ocean Viking a fost abordată de barca de patrulare libiană, care ne-a solicitat ilegal să părăsim zona și să ne îndreptăm spre nord”, continuă comunicatul. „Mediatorul nostru cultural a raportat de pe punte că Ocean Viking părăsea zona. Cu toate acestea, fără niciun avertisment sau ultimatum, doi bărbați de la bordul navei de patrulare au deschis focul asupra navei noastre, începând un asalt care a durat cel puțin 20 de minute, direct împotriva noastră”.

ONG-ul a adăugat că atacul a fost comis de o navă de patrulare din clasa Corrubia, construită în Italia și finanțată de UE, care fusese deja implicată într-un incident similar în iulie 2023. Două ambarcațiuni de patrulare de acest tip fuseseră, de fapt, donate Libiei cu fonduri europene, în cadrul cooperării pentru gestionarea migrației.

Incidentul de duminică a avut loc la aproximativ 40 de mile marine în largul coastei de nord a Libiei. Nava Ocean Viking a fost abordată de o barcă de patrulare care i-a ordonat să părăsească zona, chiar dacă se afla în apele internaționale. ONG-ul a explicat că, din cauza amenințărilor, a fost de acord să se deplaseze, dar imediat ce a pornit motorul, doi bărbați au deschis focul timp de 20 de minute.

Nava a înregistrat găuri de glonț, antene și bărci de salvare avariate și geamuri sparte. După atac, Ocean Viking a trimis un SOS fără a primi răspuns de la navele din apropiere. Luni, nava a acostat în sfârșit în portul sicilian Augusta, portul său de origine la decizia căpitanului, în ciuda faptului că autoritățile italiene o repartizaseră în portul mult mai îndepărtat Marina di Carrara.

Procuratura din Siracuza a deschis o anchetă și poliția a inițiat investigații, efectuând primele expertize asupra navei și va continua apoi să colecteze declarații de la pasageri și echipaj.

Din 2011, odată cu căderea lui Gaddafi, Libia a intrat într-un război civil, devenind un centru pentru migranții care se îndreaptă spre Europa și un câmp de luptă pentru milițiile acuzate de trafic, abuz și tortură. În ciuda acestui fapt, Bruxelles-ul continuă să sprijine Tripoli în eforturile sale de a bloca plecările către țărmurile europene.

Sursa: Rador Radio România