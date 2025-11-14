Comisia Europeană a propus vineri o modificare pentru a consolida cooperarea dintre Parchetul European („EPPO”), Oficiul European de Luptă Antifraudă („OLAF”) și statele membre.

Propunerea oferă un temei juridic pentru schimbul de informații și accesul la datele privind TVA, consolidând capacitatea UE de a combate frauda împotriva intereselor financiare ale Uniunii.

Prin introducerea raportării digitale în timp real a comerțului transfrontalier ca parte a pachetului „TVA în era digitală”, statele membre vor obține informațiile valoroase de care au nevoie pentru a intensifica lupta împotriva fraudei în domeniul TVA, în special a fraudei de tip carusel, potrivit unui comunicat al CE.

„Combaterea fraudei în domeniul TVA este o prioritate pentru mine și pentru Comisie. Această propunere va consolida capacitatea noastră de a ne proteja interesele financiare și de a asigura condiții echitabile pe piața unică. Cei care încearcă să profite prin fraudă vor fi trași la răspundere. Cu instrumente digitale și un schimb mai bun de informații, construim un sistem fiscal mai puternic și mai echitabil pentru toți", a declarat comisarul pentru climă, zero emisii nete și creștere curată, Wopke Hoekstra.