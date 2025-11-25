Comisia Europeană a suspendat procedura de deficit excesiv pentru România, anunță instituția într-un comunicat de presă, potrivit Economedia.ro.

Astfel, România nu mai riscă momentan pierderea de fonduri europene din cauza deficitului mare. România încă are un deficit ridicat, așteptat să fie de 8,4% din Produsul Intern Brut la finalul anului, însă Guvernul a adoptat o serie de pachete fiscale pentru corecție, ceea ce a dat încredere autorităților europene.

Comisia Europeană a decis să suspende temporar procedura de deficit excesiv (EDP) pentru cele nouă state aflate în acest proces — Austria, Belgia, Franța, Ungaria, Italia, Malta, Polonia, România și Slovacia. Măsura „held in abeyance” înseamnă că nu vor fi făcuți pași procedurali noi în acest moment, însă procedura rămâne oficial deschisă, întrucât deficitele nu au fost încă reduse sub pragul de 3% din PIB într-un mod durabil.

România rămâne, astfel, sub recomandarea Consiliului UE, cu obligația de a continua ajustările fiscale stabilite în calendarul agreat.

Suspendarea procedurii nu echivalează cu o închidere a acesteia și nu modifică obligațiile asumate.

Comisia va reanaliza situația în primăvara anului viitor, când vor fi disponibile datele finale privind execuțiile bugetare pe 2025. Abia atunci va decide dacă sunt necesare noi măsuri sau dacă procedura poate avansa spre închidere.

România este procedura de deficit excesiv încă din 2020 pentru încălcarea regulilor de deficit bugetar.



Deficitul a crescut constant în ultimii ani, iar România a închis anul 2024 cu un deficit ESA (standardul UE) de 9,3%, cel mai ridicat din UE.

Anul trecut și în prima jumătate a acestui an, Guvernul nu a luat măsuri de reducere a deficitului bugetar, în contextul electoral cu patru rânduri de alegeri.

Astfel, în iunie acest an, Bruxelles-ul a declanșat și procedura de suspendare de fonduri europene, după ce consiliul EcoFin a adoptat o recomandare a Comisiei care constata că România nu a luat măsuri adecvate pentru reducerea deficitului.

Ulterior, după alegerile prezidențiale și numirea Guvernului Bolojan, noul Executiv a început să adopte treptat o serie de pachete de legi pentru corectarea deficitului bugetar, începând cu o serie de majorări de taxe, printre care și TVA, impozit pe dividende și impozit pe proprietate, dar și anunțând măsuri de reducere a cheltuieilor în administrația publică.



Comisarul european Valdis Dombrovskis spunea, luna trecută, într-o vizită în România, că Comisia Europeană va stabili oână la final de noiembrie dacă România poate îndeplini cerințele fiscale europene privind procedura de deficit fiscal excesiv și dacă Comisia va putea să evite suspendarea fondurilor europene pentru țara noastră.

Premierul Ilie Bolojan a transmis că "astăzi am primit un semnal foarte important de la Comisia Europeană, care confirmă că măsurile luate de Guvern în ultimele luni au fost corecte și au început să dea rezultate".



"Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a transmis astăzi că, datorită măsurilor fiscale adoptate vara aceasta, situația din România s-a îmbunătățit, iar Comisia nu va propune acum suspendarea fondurilor europene", a scris premierul pe Facebook.



Ce înseamnă asta pentru țara noastră, potrivit lui Bolojan:

Comisia confirmă că acțiunile noastre au fost eficiente;

Procedura de Deficit Excesiv rămâne suspendată – adică România nu intră în sancțiuni;

Deficitul începe să scadă și tendința se menține în următorii ani;

Cheltuielile sunt ținute sub control și rămân aproape de plafonul recomandat;

Continuăm investițiile finanțate din fonduri europene.



"Mulțumesc comisarului Dombrovskis pentru dialogul constant și pentru sprijinul arătat României în acest proces dificil. Este o veste bună și o confirmare a faptului că direcția în care am mers a fost una corectă. În ultimele luni am luat decizii dificile, dar necesare. Astăzi vedem primele rezultate: România își recâștigă credibilitatea. În același timp, mesajul Comisiei este clar: trebuie să continuăm pe acest drum. Asta înseamnă să ducem mai departe măsurile planificate, să îmbunătățim colectarea veniturilor, să reducem cheltuielile și să punem ordinea în buget pe primul loc. Vom continua să lucrăm cu seriozitate, cu responsabilitate și cu respect față de banii publici", a continuat Ilie Bolojan.

Ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a scris și el că "este un semnal important de încredere din partea partenerilor noștri europeni și o confirmare că direcția în care mergem produce rezultatele corecte".



"Procedura de deficit excesiv rămâne totuși temporar deschisă. Suntem în continuare sub monitorizare, iar așteptările sunt clare: disciplină, rigurozitate și investiții publice eficiente. România are obligația de a continua reducerea deficitului și de a nu repeta greșelile trecutului. Comisia apreciază că măsurile adoptate de Guvern limitează creșterea cheltuielilor în 2025 și o plasează în limite conforme în 2026. Proiecțiile indică o scădere treptată a deficitului bugetar, până la 6% din PIB în 2026", a mai explicat ministrul.



Ministrul apreciază că decizia CE arată că putem continua investițiile europene, inclusiv proiectele vitale pentru modernizarea României, de la infrastructură și energie verde, la digitalizare, educație și sprijin pentru mediul de afaceri.



Pe 12 decembrie, la reuniunea ECOFIN, România va prezenta noile progrese, iar în aprilie 2026 va avea loc o nouă evaluare.

