Comisia Europeană nu a ezitat nicio clipă când a lansat procedura de condiționalitate împotriva Ungariei în decembrie 2022 și va acționa dacă criteriile privind statul de drept nu vor fi îndeplinite în viitor.

Declarația a fost făcută miercuri, la Strasbourg, de comisarul european pentru buget, Piotr Serafin, notează agenția maghiară de știri MTI.

La dezbaterea care a avut loc miercuri la sesiunea plenară a Parlamentului European de la Strasbourg privind implementarea condiționalității statului de drept, Piotr Serafin a declarat că trebuie acționat în cadrul juridic foarte strict al regulamentului privind condiționalitatea pentru a respecta statul de drept, atunci când alte mijloace nu pot fi utilizate pentru a proteja mai eficient bugetul Uniunii Europene.

Mecanismul de condiționalitate are un real efect de descurajare. Funcționează chiar dacă nu este activat. Are un efect de descurajare, deoarece poate fi utilizat imediat atunci când este nevoie în vederea protejării banilor contribuabililor europeni împotriva fraudei și abuzurilor, a subliniat Piotr Serafin, care a spus, referindu-se la Ungaria și regulamentul de condiționalitate, că peste exact două săptămâni, la sfârșitul anului, „vom suspenda încă un miliard de euro din sumele Fondului de coeziune, deoarece nu am primit, din păcate, nicio notificare din partea Guvernului ungar”.

Liderul grupului europarlamentarilor FIDESZ-KDNP din Parlamentul European, Tamás Deutsch, a declarat în discursul său că dezbaterea de miercuri a PE nu este despre statul de drept, ci despre un atac politic grosolan la adresa Ungariei. Dezbaterea se referă la modul în care elita europeană, birocrația de la Bruxelles și „bineînțeles reprezentanții acesteia din Ungaria” pot formula declarații dure bazate pe minciuni. Un exemplu elocvent în acest sens a fost atunci când președintele Coaliției Democrate (DK), Klára Dobrev, și-a folosit în mod repetat discursul din Parlamentul European „pentru a crea o imagine negativă despre propria țară”.

„Statul de drept este un basm cu spumă. În realitate, este vorba despre dictate ideologice și politice de la Bruxelles. Este vorba despre extinderea puterii și influenței lor economice prin toate mijloacele și cu orice preț. Numai că în Europa Centrală nu există colonii ale birocrațiilor de la Bruxelles, ci state naționale suverane. Oameni liberi, țări libere, națiuni libere", a spus Tamás Deutsch, care a menționat: „Pentru noi, cooperarea europeană nu înseamnă subordonare, superioritate, ci faptul că fiecare este liber să-și urmeze propriul drum fără imixtiuni externe. În treburile nostre ne decidem singuri, conform propriilor noastre tradiții istorice, culturale și constituționale. Suntem suverani și, chiar dacă vă dați cu capul în jos, tot așa vom rămâne".

În discursul său referitor la amenințările la adresa statului de drept, europarlamentarul FIDESZ, Csaba Dömötör, a declarat: „E simplu ca bună ziua. Dacă cineva nu se aliniază, este declanșată procedura de condiționalitate, blocarea fondurilor, iar PE emite al nu știu câtelea raport de condamnare. În schimb, dacă cineva se aliniează, orice este posibil: anularea rezultatelor alegerilor, suspendarea posturilor de televiziune de dreapta, reducerea la tăcere a cetățenilor pe motiv de discurs instigator la ură sau discutarea deschisă despre interzicerea celui mai popular partid german, respectiv interzicerea candidaturii celui mai eligibil candidat la președinție în Franța.

Lovitura de stat împotriva guvernelor naționale dată de „marea coaliție” de la Bruxelles slăbește, iar rebelii cresc la număr. Ei vor să amenințe guvernele patriotice, dar alegătorii vor da răspunsul, a adăugat Csaba Dömötör în discursul său.

Președintele DK, Klára Dobrev, a afirmat în discursul său că lipsa statului de drept îi provoacă "o incertitudine sfâșietoare" în viața de zi cu zi. În opinia sa, Ungaria a devenit cea mai săracă țară din Europa, deoarece o majoritate de două treimi, cu un singur partid, a distrus țara și a înlăturat statul de drept.

„Mă doare profund când văd că dreapta ungară nu pare să considere statul de drept la fel de important", a spus Klára Dobrev, care a adăugat: „Mă doare că aripa dreaptă a opoziției,

Partidul Tisza și liderul său, Péter Magyar, consideră statul de drept ca fiind neimportant".

În opinia sa, dacă ar exista un stat de drept în Ungaria, premierul Viktor Orbán „nu ar putea guverna fără Parlament”.

