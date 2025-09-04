Comisia Europeană a adoptat propunerile pentru semnarea și încheierea Acordului de parteneriat UE-Mercosur și modernizarea Acordului global cu Mexicul, notează „RAI News” (Italia).

Bruxelles-ul numește aceste acorduri „istorice și strategice”, rezultatul unor negocieri de zeci de ani, care vizează consolidarea legăturilor economice și politice cu America Latină.

Țările Mercosur sunt Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay, iar prin acest acord, cel mai cuprinzător negociat vreodată de UE, cele două regiuni vor fi legate nu doar prin comerțul agricol, ci vor include și acorduri cu clauze politice privind drepturile omului, statul de drept, egalitatea de gen, cooperarea împotriva crimei organizate și angajamente obligatorii privind mediul și lupta împotriva defrișărilor. În special acest ultim punct este controversat și contestat de ecologiști, în principal din cauza riscului de creștere a defrișărilor în regiunile Amazonului și Gran Chaco, cauzată de extinderea pășunilor și a culturilor pentru producția de carne de vită și soia. Acest impact asupra mediului reprezintă o amenințare serioasă la adresa biodiversității și contrazice politicile europene de sustenabilitate a mediului prevăzute în Pactul Verde European.

Acordul este criticat și pentru că țările Mercosur au standarde de mediu și sănătate mai scăzute decât UE, permițând utilizarea pesticidelor, antibioticelor și hormonilor interziși în Europa, ceea ce duce la o concurență neloială pentru fermierii europeni. De asemenea, există îngrijorări privind drepturile lucrătorilor, suveranitatea alimentară europeană și riscurile la adresa eticii muncii în lanțurile de aprovizionare din America de Sud.

Guvernul italian aprobă garanțiile incluse în acordul UE-Mercosur și va evalua „eficacitatea garanțiilor suplimentare oferite și posibilitatea aferentă de a susține sau respinge aprobarea finală” a acordului, se anunță într-un comunicat dat de Palatul Chigi.

Aceste garanții suplimentare, așa cum a solicitat Italia în ultimele luni, includ un mecanism de monitorizare și intervenție rapidă în cazul unor perturbări ale prețurilor, inclusiv la nivelul fiecărui stat membru; controale fitosanitare consolidate asupra mărfurilor primite pentru a asigura respectarea deplină a standardelor și reglementărilor UE și angajamentul de a oferi o compensație adecvată în cazul lanțurilor de aprovizionare agricole afectate. Având în vedere aprobarea formală viitoare a Acordului la Bruxelles, Italia va evalua, inclusiv prin implicarea asociațiilor comerciale relevante, eficacitatea garanțiilor suplimentare oferite și posibilitatea aferentă de a sprijini, sau respinge aprobarea finală a Acordului UE-Mercosur.

Sursa: Rador Radio România