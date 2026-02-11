Comisia Europeană are rezerve serioase cu privire la anunțul guvernului spaniol de a acorda statut legal unui număr de aproximativ 500.000 de migranți ilegali, au declarat trei oficiali UE pentru „Euronews” (Italia).

Sursele citate sunt îngrijorate de faptul că intenția ar putea intra în conflict cu politica actuală a Uniunii Europene.

Decizia a fost anunțată la sfârșitul lunii ianuarie și afectează persoanele care au intrat în țară înainte de 31 decembrie 2025. Pentru a fi eligibili, străinii fără acte trebuie să fi locuit în Spania timp de cel puțin cinci luni sau să fi solicitat azil înainte de sfârșitul anului 2025.

Noul decret va oferi beneficiarilor un permis de ședere de un an și dreptul de a lucra în orice sector din Spania, pentru a consolida obiectivul guvernului de „creștere economică și coeziune socială”, a declarat ministrul Imigrației, Elma Saiz, pentru postul public de televiziune spaniol RTVE.

Măsura guvernului prim-ministrului Pedro Sánchez a stârnit dezaprobare la Bruxelles. Un funcționar al UE a declarat pentru „Euronews”: ”Nu este în conformitate cu spiritul Uniunii Europene în materie de migrație”, iar un altul a subliniat că regularizarea în masă riscă să transmită un mesaj diferit de cel pe care UE îl comunică în prezent în afara Europei pentru a descuraja imigrația ilegală.

Potrivit unor surse de la Bruxelles, una dintre principalele îngrijorări este posibilitatea ca, odată cu noul lor statut, migranții regularizați să poată călători în Europa până la 90 de zile la fiecare 180 de zile. Teama este că acest lucru ar putea determina unele persoane să solicite rezidența în alte țări ale UE fără permis.

Comisarul european pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner, va aborda această chestiune în Parlamentul European marți după-amiază, în cadrul unei dezbateri intitulate „Politica de regularizare la scară largă a Spaniei și impactul acesteia asupra spațiului Schengen și a politicii de migrație a UE”. Întrebat despre decizia Spaniei din ianuarie, Brunner a refuzat să comenteze, afirmând că este o responsabilitate națională.

Decizia Spaniei pare să intre în conflict cu încercările majorității celorlalte țări europene de a reduce accesul la protecție internațională pentru cetățenii din afara UE și de a crește numărul de repatrieri în țările lor de origine.

Cea mai recentă legislație a UE își propune, de asemenea, să descurajeze migrația ilegală prin adoptarea unei politici de azil mai stricte, sperând să crească rata de expulzare a migranților ilegali.

Modificarea conceptului de „țară terță sigură” extinde gama de circumstanțe în care o cerere de azil poate fi respinsă ca inadmisibilă, permițând statelor UE să deporteze solicitanții de azil în țări terțe cu care nu au legături.

Lista inițială de „țări de origine sigure” în scopul azilului, care include Bangladesh, Columbia, Egipt, India, Kosovo, Maroc și Tunisia, precum și toate țările candidate la UE, cu excepția Ucrainei, va accelera procesul de azil, deoarece cererile migranților care sunt cetățeni ai uneia dintre aceste țări vor fi evaluate în cadrul unor proceduri accelerate. Ambele modificări legislative ar trebui să fie aprobate definitiv de Parlament, marți.

O altă lege propusă de Comisie, numită „Regulamentul privind returnarea”, va permite deportarea migranților ilegali către țări terțe care nu au legătură cu originea lor, cu condiția să aibă acorduri bilaterale în vigoare cu țările UE.

O parte semnificativă a Pactului UE privind migrația și azilul, aprobat în timpul mandatului precedent și aflat acum în curs de implementare, se concentrează pe procedurile la frontieră și pe gestionarea digitală a acestora, precum și pe armonizarea acelorași reguli pentru toate frontierele externe Schengen.

Organizațiile societății civile, inclusiv Amnesty International, Save the Children și Human Rights Watch, au condamnat în repetate rânduri UE pentru restricționarea accesului la azil și neglijarea protecției drepturilor omului în cadrul procedurilor de la frontieră.

Sursa: Rador Radio România