Amărăștii de Jos, 22 martie 2019: Comuna cu 5.500 locuitori din Câmpia Romanaților, Dolj, deschide seria evenimentelor în care europarlamentarii Marian-Jean Marinescu, Victor Boștinaru, Siegfried Mureșan, Daniel Buda, Andi Cristea.

Seria de cinci dezbateri „eduVOTE in your village” se derulează în cadrul unui proiect derulat cu sprijinul financiar al Parlamentului European.

Obiectivele proiectului sunt legate de creșterea conștientizării procesului de votare în exercițiul democratic european, diseminarea mesajelor care subliniază legătura dintre Parlamentul European și dezvoltarea rurală, dialogul civic și participarea tinerilor la dezvoltarea comunităților locale.Tema specifică pentru întâlnirea de la Amărăștii de Jos este valorificarea potențialului agricol, creșterea rentabilității utilizării resurselor locale.

Agenda întâlnirii include trei secțiuni

Panel 1: Parlamentul european și dezvoltarea rurală

Cum se implică europarlamentarii în cunoașterea și rezolvarea priorităților comunităților rurale locale. O agricultură competitivă, cu fermecomerciale rentabile pentru culturi vegetale și de creștere a animalelor. Marketingul și vânzarea produselor agroalimentare, din fermă către consumator, optimizarea producției către produse organice, tehnologii prietenoase cu mediul.

Creșterea capacității de absorbție a fondurilor europene destinate agriculturii și mediului rural.În cadrul acestui panel participă domnul Marian-Jean Marinescu, Membru al Parlamentului European.

”Tinerii sunt cea mai importantă resursă a oricărei nații. În momente de criză, ne inspiră să găsim soluții. În momente de oboseală, ne inspiră să găsim noi resurse de energie. În momente de îndoială, ne reamintesc că trebuie să continuăm să luptăm pentru viitor. Uniunea Europeană trece prin momente dificile: populism, tendințe naționaliste, amenințări teroriste, BREXIT. Voi, tinerii europeni, nu trebuie să uitați că UE a adus pace și prosperitate pe continentul european. Iar asta timp de 70 de ani. România nu are o opțiune mai bună decât UE. Pentru voi și pentru viitorul vostru, trebuie să rămânem membri ai acestei comunități bazate pe valori. Amenințările care vin din Rusia, războiul din Ucraina, situația imprevizibilă și instabilă din bazinul Mării Negre ne arată că România trebuie să rămână un partener solid al UE și NATO. De aceea, mesajul meu către tineri este: faceți din UE proiectul vostru! Dați-i vigoare, redați-i strălucirea, schimbați-l în bine. Fiți voi schimbarea pe care o doriți în UE!” – a declarat domnul Marian-Jean Marinescu, membru al Parlamentului European.



Panel 2: Tinerii vorbesc despre preocupările lor

Oportunități pentru dezvoltarea personală, meseria de fermier și statutul social al tinerilor care aleg să lucreze în agricultură. În cadrul acestui panel participanții au urmărit intervențiile domnului profesor Cristi Spulbăr, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova.

”M-am bucurat să le putem oferi studenților ocazia de a se întâlni cu europarlamentari și specialiști în politici europene. Vor putea adresa întrebări privind oportunitățile de alegere a carierei lor, vor putea afla aspecte legate de valorificarea potențialului zonal si de meserii smart agriculture” – a declarat domnul profesor Spulbăr.

Dezbatere: De ce votăm la alegerile europarlamentare 2019? Eu cu ce mă aleg după ce votez?

- reprezentanții mediului de afaceri descriu bune practici pentru organizarea exploatațiilor agricole, optimizarea producției, utilizarea și valorificarea resurselor locale

- profesorii expun viziunea lor pentru contribuția la o educație conectată cu prioritățile zonale și cerințele economiei bazate pe cunoaștere

- părinții descriu situația lor, integrarea pe piața muncii, planurile de viitor pentru familia lor, comunitatea lor

- reprezentanții administrației locale descriu strategia de dezvoltare locală - europarlamentarii răspund întrebărilor tinerilor privind motivele participării la votul pentru alegerile europarlamentare 2019

Invitații care vor avea intervenții în cadrul dezbaterii, alături de Marian-Jean Marinescu și Dragoș Spulbăr, sunt: domnul Marian Firănescu, primarul localității, domnul Narcis Niță, antreprenor, reprezentant BIZ Solutions.

Au fost invitați să ia parte la dezbatere reprezentanți ai grupurilor de acțiune locală: Grupul de Acțiune Locală Jiu Romanați, Asociația Grupul de Acțiune Locală Amaradia-Jiu, Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Calafat”, Asociația Grupul de Acțiune Locală SUDOLT, GAL Colinele Olteniei, GAL Segarcea, precum și reprezentanți ai ONG-urilor locale cu proiecte/programe în zonă, tineri, studenți/masteranzi, antreprenori, beneficiari de finanțări, comunitatea locală/regională.

Evenimentul a fost transmis LIVE VIDEO pe euractiv.ro (YouTube și Facebook) și moderat de Dana DEAC, cunoscut jurnalist.

Despre Proiect

Evenimentul a fost realizat în cadrul proeictului eduVOTE in your village - schools as a bridge to debate about 2019 EU elections in rural communities, derulat de Asociația Digital Bridge, cu sprijinul financiar al Parlamentului European.

Despre EURACTIV.ro și Asociația Digital Bridge

EURACTIV.ro a fost fondat în mai 2004 sub franciza euractiv.com prin entitatea legală Asociația Actori Europeni, devenită din mai 2014 Asociația Digital Bridge. Din rețeaua EURACTIV fac parte 12 țări din Europa. Organizația reprezintă un concept media original pentru România prin activitatea sa jurnalistică, proiecte europene de interes public și evenimente specializate de informare privind politici publice naționale și europene.