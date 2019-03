Gâlgău, 29 martie 2019: Seria celor cinci dezbateri „eduVOTE în satul tău” ajunge azi în județul Sălaj. Membri ai Parlamentului European, cu experiența mai multor mandate, vin în comunitățile rurale pentru a sta de vorbă cu oamenii.

Valorificarea potențialului agricol și implicarea tinerilor în dezvoltarea comunității - o nouă dezbatere din seria eduVOTE in your village.

Obiectivele proiectului sunt legate de creșterea conștientizării procesului de votare în exercițiul democratic european, diseminarea mesajelor care subliniază legătura dintre Parlamentul European și dezvoltarea rurală, dialogul civic și participarea tinerilor la dezvoltarea comunităților locale.

Parlamentul European și dezvoltarea rurală

Tinerii și beneficiarii de fonduri europene vorbesc despre preocupările lor

Dezbatere: De ce votăm la alegerile europarlamentare 2019?

La Gâlgău, județul Sălaj, se desfășoară cea de a doua dezbatere, cu următoarea agendă:Cum se implică europarlamentarii în cunoașterea și rezolvarea priorităților comunităților rurale locale. O agricultură competitivă, cu ferme comerciale rentabile pentru culturi vegetale și de creștere a animalelor. Marketingul și vânzarea produselor agroalimentare, din fermă către consumator, optimizarea producției către produse organice, tehnologii prietenoase cu mediul.În cadrul acestei părți a dezbaterii participă domnul Daniel BUDA, membru al Parlamentului European.– a declarat domnul Daniel BUDA.Oportunități pentru dezvoltarea personală, meseria de fermier și statutul social al tinerilor care aleg să lucreze în agricultură. Așteptările și aspirațiile unui tânăr care va vota pentru prima oară la europarlamentarele din 26 mai 2019.Beneficiarii de fonduri europene descriu experiența lor din activitatea lor de accesare a fondurilor, precum și ce așteptări au de la Parlamentul European. Experiențe în apicultură.Eu cu ce mă aleg după ce votez?- reprezentanții mediului de afaceri descriu bune practici pentru organizarea exploatațiilor agricole, optimizarea producției, utilizarea și valorificarea resurselor locale- profesorii expun viziunea lor pentru contribuția la o educație conectată cu prioritățile zonale și cerințele economiei bazate pe cunoaștere- părinții descriu situația lor, integrarea pe piața muncii, planurile de viitor pentru familia lor, comunitatea lor- reprezentanții administrației locale descriu strategia de dezvoltare locală- europarlamentarii răspund întrebărilor tinerilor privind motivele participării la votul pentru alegerile europarlamentare 2019

Invitații care vor avea intervenții în cadrul dezbaterii sunt: domnul Daniel BUDA, membru al Parlamentului European, Cristian UNGUR, Primar Gâlgău, Augustin ŞONCUŢEANU, dirigintele cls a XII-a, Liceul Tehnologic nr.1, Gâlgău.

Moderatorul evenimentului: Alin GELMĂREAN, jurnalist TVR Cluj.

Despre Proiect

Evenimentul a fost realizat în cadrul proiectului eduVOTE in your village - schools as a bridge to debate about 2019 EU elections in rural communities.

