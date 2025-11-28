Curtea de Casație a respins astăzi recursul lui Nicolas Sarkozy în cazul „Bygmalion", referitor la facturile false în timpul alegerilor prezidențiale din 2012, pe care fostul președinte francez le-a pierdut, scrie „Il Messaggero” (Italia).

Prin urmare, Sarkozy va trebui să execute o pedeapsă definitivă de un an de închisoare, dintre care șase luni vor fi prin eliberare condiționată. Decizia marchează un nou pas în lungul proces împotriva fostului șef de stat francez, acum încheiat.

Cazul „Bygmalion" devine a doua condamnare penală definitivă, după cazul interceptărilor telefonice. În acest caz, fostul președinte al Republicii Franceze fusese condamnat pe 14 februarie 2024 de Curtea de Apel din Paris la un an de închisoare, dintre care șase luni în detenție, pentru finanțarea ilegală a campaniei sale prezidențiale din 2012.

În decizia sa, Curtea de Casație explică faptul că infracțiunea este „finanțarea ilegală a unei campanii electorale". „În fapt, candidatul le-a dat personal colaboratorilor săi permisiunea de a-și acoperi cheltuielile de campanie în numele său, chiar dacă știa că aceste cheltuieli ar depăși limita legală", adaugă hotărârea.

În acest caz, ancheta a relevat că, pentru a ascunde explozia cheltuielilor sale de campanie - aproape 43 de milioane de euro față de un maxim autorizat de 22,5 milioane de euro - a fost instituit un sistem de facturare dublă, impunând debite UMP (acum LR, Les Républicains), sub pretextul unor acorduri fictive, o mare parte din costurile întâlnirilor. Spre deosebire de co-inculpații săi, fostul șef de stat nu a fost implicat în această schemă de facturare falsă, ci mai degrabă în calitate de beneficiar, în calitate de candidat, al unei finanțări politice ilegale.

În primă instanță și în apel, Nicolas Sarkozy „a contestat vehement orice răspundere penală", denunțând „povești" și „minciuni". Pedeapsa sa în apel a fost puțin mai scurtă decât pedeapsa de un an pronunțată în primă instanță în 2021.

Această nouă condamnare definitivă ar putea complica și mai mult perspectivele juridice ale lui Sarkozy, deoarece fostul președinte francez se pregătește pentru procesul de apel în cazul libian, programat pentru 16 martie - 3 iunie.

Pe 25 septembrie, Tribunalul Penal din Paris l-a condamnat la cinci ani pentru că le-a permis cu bună știință colaboratorilor săi să se apropie de Libia dictatorului Muammar Gaddafi pentru a solicita finanțare sub acoperire pentru victorioasa sa campanie prezidențială din 2007.

Sursa: Rador Radio România