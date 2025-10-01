Omul este singurul animal capabil să se împiedice de două ori de aceeași piatră. Și în politică, cifra poate fi chiar mai mare, evaluează „La Razon” (Spania) în cadrul unei analize privind situația politică din regatul Unit.

Timp de un deceniu întreg, conservatorii au încercat să depășească presiunea populistă a lui Nigel Farage, un prieten apropiat al lui Donald Trump. Au transformat problema Europei într-o linie de demarcație electorală stridentă și s-au angajat într-un Brexit a cărui nemulțumire generalizată nu a făcut decât să-l alimenteze pe liderul de extremă dreaptă. Sondajele i-au pedepsit pe conservatori la ultimele alegeri cu cel mai slab rezultat din 1832. Era mai mult decât evident că planul nu funcționase. Și totuși, actualul ocupant al reședinței din Downing Street, Keir Starmer, repetă acum exact aceiași pași.

Începând de duminică, Starmer se confruntă cu cea mai dificilă conferință a Partidului Laburist de la preluarea conducerii în 2020, cu promisiunea recâștigării puterii. Și-a ținut cuvântul. În vara anului 2024, laburiștii au pus capăt unei ere conservatoare prin obținerea unei majorități absolute covârșitoare. Dar, după doar paisprezece luni, se vorbește deja despre posibile manevre pentru a-l răsturna în fața crizei masive a guvernului, incapabil să rezolve cele două probleme majore care preocupă cel mai mult electoratul britanic: imigrația ilegală și economia.

Populistul Nigel Farage, șeful partidului Reform UK, conduce acum sondajele, cu până la zece puncte procentuale înaintea Partidului Laburist, cu o retorică populistă căreia îi lipsesc formule precise pentru abordarea problemelor. Dar, în loc să-l confrunte, Starmer - așa cum au făcut conservatorii la vremea lor - dansează pe melodia propunerilor sale.

Mai concret, în ciuda faptului că are 399 de locuri în Camera Comunelor, Starmer nu guvernează ca un prim-ministru cu majoritate absolută. Cu toate acestea, cu doar patru locuri, Farage este cel care dă ordine, având lupta împotriva imigrației ca atuu principal.

Într-o încercare de a reduce decalajul din sondaje, Starmer a anunțat vineri introducerea, pentru prima dată în Marea Britanie, a unei cărți de identitate digitale gratuite, care va fi obligatorie pentru angajare sau închiriere de locuințe, pentru a descuraja imigrația ilegală. Țara nu are în prezent o carte de identitate națională, cetățenii identificându-se cu pașaport, permis de conducere sau alte forme de identificare. Noua măsură, care va implica o bază de date centralizată, se confruntă cu opoziția unor politicieni și organizații pentru drepturile omului, care se tem de interferențe excesive ale statului.

Criticii prim-ministrului îl acuză că se plimbă de colo colo fără un plan guvernamental clar. Nemulțumirea din rândurile guvernului este palpabilă, iar multe voci, chiar și la nivel ministerial, vorbesc deja despre o posibilă contestare a conducerii sale dacă alegerile locale, galeze și scoțiene din această primăvară se vor dovedi extrem de proaste pentru laburiști.

În acest context, Andy Burnham, primarul laburist al orașului Greater Manchester, s-a prezentat deja public ca înlocuitor. În perioada premergătoare conferinței anuale a partidului, Burnham - care a candidat și la alegerile primare din 2010 și 2015 - a acordat mai multe interviuri, susținând că mai mulți parlamentari l-au îndemnat în această vară să candideze împotriva prim-ministrului.

Burnham și-a prezentat propria viziune pentru Marea Britanie, inclusiv politici mai de stânga, cum ar fi creșterile de impozite pentru cei bogați și naționalizările la scară largă, afirmând că Marea Britanie nu ar trebui să fie „îndatorată” pe piețele de obligațiuni.

În orice caz, Burnham nu este în prezent membru al Parlamentului, o cerință pentru a deveni prim-ministru, așa că ar trebui să câștige un loc în parlament. Pentru a face acest lucru, ar trebui să învingă partidele rivale în alegeri parțiale, o provocare având în vedere declinul actual al popularității Partidului Laburist.

Amenințarea Burnham este doar una dintre problemele prim-ministrului. În ultimele săptămâni, acesta a trebuit să-l demită pe Peter Mandelson din funcția de ambasador britanic în Statele Unite din cauza relației sale cu pedofilul condamnat Jeffrey Epstein. De asemenea, a suferit demisia adjunctului său, Angela Rayner, una dintre cele mai puternice figuri din stânga laburistă. Fosta viceprim-ministru, șefă a departamentului de locuințe și vicepreședintă a partidului, a demisionat din cauza unei controverse privind situația sa fiscală.

Rayner a fost o figură cheie pentru Starmer, ca mediator pentru aripa stângă a partidului, echilibrând cererile acestora cu strategia mai moderată a conducerii. Prin urmare, demisia ei lasă guvernul fără una dintre cele mai autentice și puternice voci ale clasei muncitoare, într-un moment în care se luptă să se reconecteze cu baza sa tradițională de electorat în fața ascensiunii mișcării populiste a Reform UK.

Și alți insurgenți au momentul lor. Zack Polanski, un fost actor în vârstă de 42 de ani, cu o logoree impresionantă și o mare stăpânire a camerei de filmat, a devenit noul lider al Partidului Verde, promițând să creeze o mișcare „eco-populistă” de masă care să concureze direct cu Reform UK. Între timp, Jeremy Corbyn, supranumit „Pablo Iglesias britanic” pe vremea când conducea Partidul Laburist, a creat un nou partid de extremă stânga.

