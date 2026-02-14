Secretarul de stat american Marco Rubio subliniază la München coeziunea dintre SUA și Europa.

În discursul mult așteptat de la Conferința de Securitate de la München (MSC), secretarul de stat american Marco Rubio a afirmat clar: SUA și Europa sunt unite. Fac parte din aceeași civilizație și sunt legate de legături culturale și istorice profunde. Însă președintele american Donald Trump se așteaptă la reciprocitate, a spus Rubio. Dacă este necesar, SUA își vor croi propriul drum. Cu toate acestea, preferă „să o facă împreună cu Europa”. El a continuat: „Vrem ca Europa să fie puternică. Credem că Europa trebuie să supraviețuiască”. SUA vor „rămâne întotdeauna un copil al Europei”, a spus Rubio, într-un discurs mult mai nuanțat decât cel de anul trecut al vicepreședintelui Vance.

Într-o „perioadă în care titlurile din presă proclamă sfârșitul erei transatlantice”, toată lumea ar trebui să fie clară că acesta nu este nici scopul, nici dorința SUA, a spus Rubio. De asemenea, el a reiterat necesitatea consolidării apărării europene. Washingtonul nu își dorește aliați slabi. Partenerii trebuie să se poată apăra singuri, astfel încât niciun adversar să nu îndrăznească să testeze alianța. Acțiunea comună va ajuta la revenirea la o politică externă sensibilă și va deschide calea către un „nou secol de prosperitate”.

În același timp, Rubio l-a contrazis pe cancelarul german Friedrich Merz când a vorbit de faptul că europeniiau „îmbrățișat comerțul liber și nereglementat” și au aderat la un presupus „cult climatic”. SUA și Europa și-au deschis porțile către un presupus „val de migrație în masă”. Rubio a vorbit despre „greșeli făcute în comun”. Merz, care nu a fost prezent în timpul discursului lui Rubio, se pronunțase vineri împotriva protecționismului și a tarifelor punitive. În ceea ce privește apărarea, cancelarul a subliniat că Europa trebuie să devină mai independentă - fără a abandona SUA ca partener, notează Spiegel Online.

Europa, invitată să-l urmeze pe Trump

Rubio a precizat că mâna sa întinsă este o invitație de a se alătura obiectivelor mișcării MAGA a președintelui american Donald Trump.

Printre aceste obiective se numără o „politică externă”, care să fie condusă exclusiv de interese naționale. Prin urmare, este un joc politic de putere în care nu te poți baza pe legea și ordinea internațională - Națiunile Unite „practic nu au niciun rol”. De exemplu, sunt incapabile să împiedice Iranul să construiască o bombă nucleară. Doar forța militară a SUA poate face acest lucru. În Venezuela, tot SUA au fost cele care au tras la răspundere un „dictator al drogurilor”, a spus Rubio.

Wang Yi, ministrul chinez de externe, pune accent pe dreptul internațional



Prin urmare, SUA și Europa ar trebui să acționeze împreună „pentru a ne redescoperi locul în lume și, procedând astfel, să respingă și să descurajeze forțele care astăzi amenință să distrugă civilizațiile noastre atât în ​​America, cât și în Europa”, a declarat Rubio.



După discursul lui Rubio de la München, ministrul chinez de externe Wang Yi s-a distanțat clar de această viziune asupra politicii mondiale. Deși Națiunile Unite nu sunt perfecte, „nu avem dreptul să le distrugem”, a spus Wang Yi. El a continuat: „Fără Națiunile Unite, lumea ar reveni la legea junglei”. Țările mai puțin puternice ar avea cel mai mult de suferit în astfel de circumstanțe, notează Deutsche Welle.

Șeful diplomației germane vede discursul drept ”deosebit de pozitiv”

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a lăudat - într-un interviu DW - discursul lui Rubio, numindu-l „deosebit de pozitiv”.

Întrebat cum rămâne cu viziunile diferite, cum ar fi critica lui Rubio la adresa unui „cult climatic” în rândul europenilor, Wadephul a replicat: „Bineînțeles că schimbările climatice există”, „nu trebuie să le negăm existența.”

Cu toate acestea, el a înțeles din discursul lui Rubio ca un însemn la găsirea unor răspunsuri flexibile și că nu ar trebui să fim dogmatici. „Cu siguranță nu aș spune că prioritățile noastre sunt 100% identice cu cele ale Statelor Unite”, a adăugat Wadephul. Ceea ce vede el, însă, este o bază comună pentru un viitor promițător între Statele Unite și Europa.

”Rubio livrează trumpism pur”, a comentat Frankfurter Allgemeine Zeitung. La München, secretarul de stat american a criticat aspru liberul schimb, protecția climei și ONU. Nu a menționat Groenlanda, cerând în schimb dominația occidentală. America își dorește un NATO diferit, a notat cotidianul de orientare conservatoare.

