Freedom House România și New Data Academy organizează joi o conferință dedicată Republicii Moldova.

În cadrul primului panel "Republica Moldova, în context regional și european", vor lua cuvântul în sistem online eurodeputații Victor Negrescu (S&D), vicepreședinte al Parlamentului European, Nicolae Ștefănuță (Grupul Verzilor), vicepreședinte al Parlamentului European, Dan Barna (Renew Europe) și Siegfried Mureșan, președinte al Delegației Parlamentului European pentru relația cu Republica Moldova.

La discuție va lua parte și Angela Grămadă, expertă pe spațiul ex-sovietic și Ucraina.

Cel de-al doilea panel este dedicat alegerilor parlamentare din Republica Moldova, din 28 septembrie.

Vor participa senatorul Irineu Darău, Armand Goșu, conferențiar universitar, expert Rusia și spațiul ex-sovietic, Mihai Isac, expert în spațiul Mării Negre, Ileana Racheru, expertă în spațiul ex-sovietic, și Cosmin Păcuraru, expert în industria energetică.

Conferința are loc la Biroul Parlamentului European din București, începând cu ora 10:00.