Germania va ridica embargoul parțial asupra armelor impus Israelului începând cu 24 noiembrie, a anunțat luni un purtător de cuvânt al guvernului, informează „La Libre Belgique” (Belgia).

Principalul motiv pentru reluarea exporturilor este armistițiul dintre Israel și gruparea extremistă palestiniană Hamas, care este în vigoare din 10 octombrie. Potrivit Berlinului, armistițiul s-a „stabilizat” în ultimele săptămâni.

Purtătorul de cuvânt a menționat, de asemenea, eforturile de a stabili o pace durabilă și de a furniza mai mult ajutor umanitar Fâșiei Gaza.

Guvernul german „va examina fiecare caz în parte și va reacționa la evoluțiile ulterioare” în ceea ce privește exporturile de arme, a declarat el.

Cancelarul Friedrich Merz anunțase la începutul lunii august că Germania va înceta exportul către Israel de arme care ar putea fi folosite în Fâșia Gaza „până la o nouă notificare”. Acest anunț a venit după ce cabinetul de securitate israelian și-a dat aprobarea pentru ocuparea orașului Gaza. Cu toate acestea, Germania continuă să exporte arme destinate apărării Israelului.

Aceasta a fost o măsură de o severitate fără precedent din partea Berlinului. Din cauza trecutului său, Germania este acum unul dintre cei mai înfocați apărători europeni ai Israelului.

Germania este, după Statele Unite, principalul exportator de arme către Israel.

