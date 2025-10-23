Șefii de start și de guvern din UE se întâlnesc joi la Bruxelles pentru a discuta diverse subiecte, precum războiul din Ucraina, apărarea europeană șl situația din Orientul Mijlociu.

LIVE TEXT:

Zelenski, la summit

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost invitat la summitul de la Bruxelles, unde liderii europeni vor reitera sprijinul pentru integritatea teritorială a Ucrainei.

Înainte de reuniune, Zelenski a salutat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, adoptat miercuri de statele membre, după ce Slovacia a renunțat să se mai opună acestei măsuri.

++++

SUA impun noi sancțiuni Rusiei, după anularea summitului Trump-Putin

Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a anunțat miercuri sancțiuni împotriva marilor companii petroliere rusești Lukoil și Rosneft, pentru a reduce capacitatea Moscovei de a-și finanța efortul de război în Ucraina, transmite Reuters, preluată de Agerpres.

Cu numai o zi înainte, președintele american Donald Trump anunțase presa că nu mai intenționează să se întâlnească cu omologul său rus, Vladimir Putin. ”Nu mi se pare corect”, și-a motivat el decizia de a anula summitul de la Budapesta.

Trump era presat de câteva luni să impună Rusiei sancțiuni în domeniul energetic, însă a rezistat până acum în speranța că Putin va accepta o încetare a focului în Ucraina.

Președintele american tot nu a acceptat însă să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk, cu rază lungă de acțiune. Oricum, ucrainenilor le-ar lua șase luni să învețe să le folosească, a afirmat el miercuri, cu ocazia unei întâlniri la Washington cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

++++

Comisia Europeană a propus săptămâna trecută ca o parte dintr-un ”împrumut de reparații” de 140 de miliarde de euro să fie oferit Ucrainei din activele rusești înghețate în UE pentru a cumpăra arme și muniții.

Împrumutul ar urma să fie divizat în două părți:

- pentru dezvoltarea industriei ucrainene de apărare și cumpărarea de către Ucraina de arme și muniții din țările UE

- pentru achiziția de echipamente militare din afara blocului comunitar și pentru finanțarea deficitului bugetar al Ucrainei.



++++

Președintele Nicușor Dan a participat miercuri seara la cina de lucru organizată de președintele Consiliului European, António Costa, cu președintele Republicii Arabe Egipt, Abdel Fattah El-Sisi, în marja Summitului instituțional UE-Egipt, care vizează consolidarea parteneriatului dintre Uniunea Europeană și Egipt.



++++

Liderii urmează să discute propunerea privind un „împrumut de reparații” de 140 de miliarde de euro, folosind active suverane rusești înghețate pentru a finanța efortul de război al Kievului. Toate privirile vor fi ațintite asupra prim-ministrului belgian Bart De Wever, care a criticat aspru schema și a cărui țară deține majoritatea activelor imobilizate la scurt timp după invadarea Ucrainei de către Rusia din 2022.

În ceea ce privește apărarea, liderii UE-27 ar trebui să completeze foaia de parcurs privind pregătirea pentru apărare pentru 2030, pe care Comisia a lansat-o săptămâna trecută, care include propuneri pentru îmbunătățirea apărării colective a Europei.

Pentru prima dată, liderii vor dezbate situația locuințelor în cele 27 de țări ale UE, în timp ce Comisia Europeană pregătește un plan în încercarea de a face locuințele accesibile în întregul bloc comunitar, abordând închirierile pe termen scurt și reducerea facturilor la energie.

De asemenea, liderii UE urmează să discute despre obiectivul climatic al blocului pentru 2040. O propunere de reducere a emisiilor cu 90% față de nivelul din 1990 s-a dovedit a fi nesustenabilă, o alianță largă, de la Ungaria la Franța, cerând discutarea acesteia la summitul liderilor UE.