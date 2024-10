Franța și Țările de Jos intensifică controalele la frontieră pentru a reduce migrația ilegală, punând capăt pe nesimțite liberei circulații a persoanelor, scriu Nathan Domon și Julianne van Pelt pentru The European Correspondent.

În timp ce Germania tocmai a reintrodus controalele la frontieră, Franța va extinde controalele la granițele sale cu țările Schengen vecine – Belgia, Luxemburg, Germania, Elveția, Italia și Spania – pentru încă șase luni. Autoritățile franceze invocă amenințările teroriste și preocupările legate de migrația ilegală pentru această extindere.

După atacurile teroriste de la Paris din 2015, Franța a introdus controale temporare la frontieră cu aprobarea Comisiei Europene, reînnoind aceste controale la fiecare șase luni. Cu toate acestea, cu excepția pandemiei și a Jocurilor Olimpice, controalele sistematice s-au limitat la granița cu Italia. Acest lucru s-ar putea schimba în curând, deoarece premierul Michel Barnier a anunțat că aceste controale se vor extinde acum la „toate granițele terestre ale Franței”.

Este de așteptat ca aceste controale să continue până în aprilie anul viitor, cu opțiunea de reînnoire pentru încă șase luni. Guvernul francez nu a furnizat încă detalii suplimentare, așa că amănuntele schimbarii de fapt nu sunt clare. Între timp, anunțul a stârnit îngrijorări în țările vecine, unde călătorii și navetiștii transfrontalieri au fost avertizați să se aștepte la blocaje și întârzieri.

Țările de Jos urmează exemplul

Franța nu este singura țară care își intensifică controlul la frontieră. Săptămâna trecută, Olanda a anunțat intenția de a începe controalele la frontieră cu Belgia și Germania la sfârșitul lunii noiembrie pentru a opri și a trimite înapoi solicitanții de azil care au solicitat deja azil într-o altă țară a UE.

Această măsură face parte dintr-un nou pachet privind azilul care vizează reducerea drastică a migrației. Noul guvern de dreapta, care include partidul de extremă dreaptă a lui Geert Wilders, PVV, a promis că va implementa „cel mai strict regim de azil aplicat vreodată” și vrea să renunțe la pactul UE privind migrația.

Dar detaliile sunt încă neclare – nimeni nu este sigur unde vor avea loc aceste verificări sau cât de amănunțite vor fi. Având în vedere că țara are 840 de puncte de intrare și nu are granițe naturale cu Germania și Belgia, este greu de înțeles cât de eficient va fi acest lucru. În plus, dat fiind că numărul cererilor de azil au scăzut recent, nu este clar ce justifică necesitatea controalelor la frontieră.

Înapoi în viitor

Spațiul Schengen este una dintre „mărcile comerciale” ale UE, permițând celor peste 400 de milioane de europeni să călătorească liber între țările membre fără controale la frontieră. Reintroducerea controalelor la frontieră este agreată din punct de vedere tehnic de Comisia Europeană, dar ar trebui să fie o măsură cu caracter de urgență, limitată în timp.

În ultima vreme, însă, guvernele naționale au impus această regulă de „urgență”. Germania a readus controalele temporare la frontieră în septembrie pentru a „combate migrația ilegală și criminalitatea transfrontalieră”. Austria, Danemarca, Italia, Norvegia, Slovenia și Suedia aplică, de asemenea, controale la frontieră.

E cu adevărat îngrijorător? Aceste bariere „provizorii” ar putea deveni rapid noua normalitate, trăgând Europa înapoi într-o perioadă de cozi lungi și lente și cu controale frustrante la fiecare graniță. Dar este mai mult decât o bătaie de cap, pentru că, în timp, aceste bariere fizice ar putea crea o divizare psihologică între europeni, erodând încet unitatea comună care face din Europa... Europa, conchid autorii articolului din The European Correspondent.