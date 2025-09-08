Trump a declarat în weekend că este gata să treacă la „a doua fază” de sancțiuni împotriva Rusiei, semn al exasperării în creștere față de refuzul ferm al lui Vladimir Putin de a pune capăt războiului din Ucraina.

Președintele american nu a oferit detalii, dar trebuie spus că a făcut amenințări similare timp de luni de zile fără a le îndeplini.

Donald Trump a mai spus că liderii UE urmează să viziteze SUA luni sau marți pentru a discuta despre încheierea războiului și că va vorbi cu Putin în următoarele zile.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, într-un interviu televizat, a sugerat o coordonare mai strânsă UE-SUA privind sancțiunile, dezvăluind că Trump și vicepreședintele JD Vance au vorbit cu von der Leyen vineri. Apoi, el a avut o discuție telefonică cu șefa Comisiei Europene. Von der Leyen nu a comentat încă.

Dacă Bruxelles-ul și Washingtonul ar putea „impune mai multe sancțiuni, tarife secundare asupra țărilor care cumpără petrol rusesc, economia rusă ar fi în colaps total și asta l-ar aduce pe Putin la masa negocierilor”, a spus Bessent.

El nu a dat nume, dar China și India sunt cumpărători cheie de țiței rusesc – într-o astfel de situație stânjenitoare sunt și Ungaria și Slovacia, state membre UE. Remarcile sale au fost similare cu cele ale fostului vicepreședinte american Mike Pence, care, într-un interviu acordat vineri Euractiv, a îndemnat Europa să intensifice presiunea asupra Rusiei.